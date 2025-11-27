Новые правила предусматривают возможность добровольного изменения статуса с временной защиты на разрешение на временное пребывание сроком на три года.

В Польше беженцы из Украины смогут перейти с временной защиты на временное пребывание. Об этом сообщает сайт Польского радио.

Принятый Сеймом соответствующий закон ожидает подписи президента.

"Беженцы будут трактоваться так же, как и все остальные иностранцы. Право на труд, право на образование или социальные выплаты вытекают из права пребывания, поэтому ключевой является форма легализации. Мы идем в направлении, чтобы поощрить граждан Украины, которые сейчас имеют законные основания пребывания как военные беженцы, менять свой статус, например, учитывая образование или рынок труда. И такой инструмент мы откроем для них уже в январе или самое позднее в начале февраля", - цитирует Польское радио заместителя министра внутренних дел и администрации Мацея Душчика.

Чиновник также рассказал о процедуре изменения статуса. Чтобы подать заявление на изменение статуса, украинские беженцы должны будут зарегистрироваться в специальной информационной системе. На сайте внесут свои данные и заполнят короткую форму. Эта форма автоматически будет передана в воеводские управления. Они сверят имеющиеся данные с информацией, которую предоставил иностранец. Если все совпадет, человека пригласят сдать отпечатки пальцев и выдадут вид на жительство на три года.

Кроме того, сообщает Польское радио, правительство страны планирует постепенное прекращение действия пособий инструментов для беженцев из Украины и напоминает, что сейчас временной защитой в Польше пользуются почти миллион украинских граждан, - преимущественно женщины и дети.

Помощь украинцам в ЕС

Как сообщал УНИАН, Германия сократила размер денежной помощи для беженцев из Украины. Они будут ниже суммы (€563 в месяц), которые получают те, кто попал в Германию до апреля текущего года. Украинские беженцы будут получать 411 евро в месяц, как и беженцы из других стран.

Напомним также, что по информации Министерства социальной политики, семьи и единства за рубежом сейчас находятся более 7 млн украинских беглецов от войны. 4,6 млн из них имеют временную защиту в Евросоюзе.

