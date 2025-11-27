Известная турецкая актриса Ханде Эрчел снова попала в громкий скандал. Звезда сериалов прибыла на презентацию нового фильма в Россию и даже отпраздновала там свой день рождения.
В Instagram Эрчел опубликовала новые фотографии, сделанные в Москве и расплылась в комплиментах россиянам. Очевидно, что турчанка была очень рада побывать в России.
Она не только презентовала новый фильм, но и посетила экскурсии, встретилась с фанатами и даже устроила праздничную вечеринку в честь своего 32-летия в одном из московских ресторанов.
"Вы приносите мне счастье. Я очень вас люблю", - написала актриса.
Несмотря на благодарность россиян, Ханде Эрчел также получила большой шквал критики, в том числе и от украинцев. В комментариях актрису обвинили в пророссийской позиции, отметив, что для нее "деньги важнее достоинства":
- "Когда публичные лица, которых любят миллионы людей, посещают Россию в этот период - это воспринимается на международной арене, как нормализация агрессора. Даже в контексте премьеры фильма ваше присутствие может быть использовано пропагандой для создания иллюзии, что "все нормально".
- "Утверждать, что Россия не начала войну против Украины, также является преступлением. Прежде всего, перед собственной совестью".
- "Я понимаю, что вы известный человек и, возможно, этого требует ваш контракт. Но открыто демонстрировать поддержку стране-агрессору означает не уважать человеческое достоинство. Неужели, Ханд? Деньги важнее достоинства?"
Стоит отметить, что это уже не первый подобный скандал вокруг Ханде Эрчел. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" приезжала в РФ в начале этого года.