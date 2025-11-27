Ханде Эрчел расплылась в комплиментах россиянам.

Известная турецкая актриса Ханде Эрчел снова попала в громкий скандал. Звезда сериалов прибыла на презентацию нового фильма в Россию и даже отпраздновала там свой день рождения.

В Instagram Эрчел опубликовала новые фотографии, сделанные в Москве и расплылась в комплиментах россиянам. Очевидно, что турчанка была очень рада побывать в России.

Она не только презентовала новый фильм, но и посетила экскурсии, встретилась с фанатами и даже устроила праздничную вечеринку в честь своего 32-летия в одном из московских ресторанов.

Видео дня

"Вы приносите мне счастье. Я очень вас люблю", - написала актриса.

Несмотря на благодарность россиян, Ханде Эрчел также получила большой шквал критики, в том числе и от украинцев. В комментариях актрису обвинили в пророссийской позиции, отметив, что для нее "деньги важнее достоинства":

"Когда публичные лица, которых любят миллионы людей, посещают Россию в этот период - это воспринимается на международной арене, как нормализация агрессора. Даже в контексте премьеры фильма ваше присутствие может быть использовано пропагандой для создания иллюзии, что "все нормально".

"Утверждать, что Россия не начала войну против Украины, также является преступлением. Прежде всего, перед собственной совестью".

"Я понимаю, что вы известный человек и, возможно, этого требует ваш контракт. Но открыто демонстрировать поддержку стране-агрессору означает не уважать человеческое достоинство. Неужели, Ханд? Деньги важнее достоинства?"

Стоит отметить, что это уже не первый подобный скандал вокруг Ханде Эрчел. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" приезжала в РФ в начале этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: