Конец года подготовил киноманам немало громких сериальных новинок.

Последний месяц 2025 года порадует зрителей новыми сезонами таких хитов, как "Фоллаут", "Эмили в Париже" и "Перси Джексон и Олимпийцы". Кроме того, в конце декабря выйдут финальные эпизоды "Очень странных дел".

Среди самых интересных новых сериалов конца года – вестерн "Покинутые" с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон, а также научно-фантастический триллер "Копенгагенский тест" с Симу Лю.

Обо всех девяти самых интересных сериалах декабря 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Покинутые

The Abandons (США, Netflix, вестерн/драма, 1 сезон, старт – 4 декабря)

События сериала происходят в Вашингтоне в 1850 году. Две семьи – богатая и бедная – под руководством своих матриархов борются за господство на беззаконных землях.

Главные роли в нем сыграли Лина Хиди (сериал "Игра престолов") и Джиллиан Андерсон ("Трон: Арес", сериалы "Секретные материалы", "Половое воспитание").

Первый сезон сериала будет насчитывать семь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Цена признания

The Price of Confession (Южная Корея, Netflix, триллер, 1 сезон, старт – 5 декабря)

По сюжету сериала, загадочная незнакомка предлагает женщине, которую обвиняют в смерти собственного мужа, сделку: совершить убийство в обмен на то, что другая возьмет на себя вину.

Главные роли исполнили южнокорейские звезды Чон До Ён, Ким Ко Ын и Пак Хе Су (сериал "Игра в кальмара").

Первый сезон сериала будет насчитывать 12 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Перси Джексон и Олимпийцы

Percy Jackson and the Olympians (США, Disney+, фэнтези/приключения/семейный, 2 сезон, старт – 10 декабря)

После двухлетнего перерыва сериал, основанный на одноименной серии книг писателя Рика Риордана, предшествовавшей серии "Герои Олимпа", возвращается. В центре сюжета – подросток-полубог Перси Джексон, который ведет квест по Америке, чтобы предотвратить войну между олимпийскими богами.

Главную роль в сериале сыграл Уокер Скобелл, которого до этого можно было видеть в фильме "Проект "Адам".

Второй сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Расхитительница гробниц: Легенда Лары Крофт

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (США, Netflix, боевик/приключения/анимация, 2 сезон, старт – 11 декабря)

В очередной адаптации популярной серии видеоигр бесстрашная искательница приключений Лара Крофт, оказавшись в центре грандиозного кругосветного преследования, разгадывает давнюю тайну и преодолевает травмы прошлого.

В оригинальной версии главную героиню озвучила британская актриса Хейли Этвелл ("Первый мститель", франшиза "Миссия невыполнима", сериал "Агент Картер").

Мужчина против младенца

Man Vs Baby (Великобритания, Netflix, комедия, 1 сезон, старт – 11 декабря)

Сериал является продолжением комедийного шоу 2022 года "Мужчина против пчелы". На этот раз неуклюжий смотритель роскошных домов Тревор Бингли, у которого теперь более "спокойная" работа в школе, накануне Рождества попадает в передрягу, когда под его опекой оказывается забытый ребенок.

Главную роль в шоу сыграл знаменитый британский комик Роуэн Аткинсон (франшиза "Мистер Бин").

Мини-сериал будет насчитывать четыре эпизода, все они выйдут одновременно.

Фоллаут

Fallout (США, Amazon Prime Video, черная комедия/экшн/постапокалиптическое, 2 сезон, старт – 17 декабря)

В новом сезоне этого взрывного шоу, снятого по мотивам одноименной культовой серии видеоигр, Люси Маклин, Максимус и Гуль продолжают свое опасное путешествие по Америке будущего, опустошенной после ядерного конфликта. В частности, теперь героев занесет в Новый Вегас.

К главным ролям в продолжении сериала вернулись Элла Пернелл ("Пипец 2", "Малифисента", "Армия мертвецов"), Уолтон Гоггинс ("Джангоосвобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Человек-муравей и Оса", сериал "Белый лотос") и Эрон Мотен (сериал "Моцарт в джунглях").

Второй сезон будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Уже известно, что у сериала будет третий сезон.

Эмили в Париже

Emily in Paris (США, Netflix, комедия/романтика, 5 сезон, старт – 18 декабря)

В новом сезоне американку Эмили Купер ждут новые приключения в Европе – теперь не только в Париже, но и в Риме. Героиню снова ждут новые вызовы как на работе, так и в личной жизни, а давний любовный интерес снова будет мешать построить новые отношения.

К главным ролям в новом сезоне сериала вернутся Лили Коллинз (Эмили Купер), Эшли Парк (Минди Чен), Лукас Браво (Габриэль), Эудженио Франческини (Марчелло), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Люсьен Лависконт (Алфи), Сэмюэл Арнольд (Жюльен), Бруно Гуэри (Люк), Уильям Абади (Антуан Ламберт) и другие.

Пятый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Очень странные дела

Stranger Things (США, Netflix, научная фантастика/хоррор, 5 сезон (части 2-3), старт – 25 и 31 декабря)

Один из самых успешных проектов Netflix подходит к концу – в последние дни 2025 года фанаты "Очень странных дел" наконец-то узнают, чем закончатся мрачные приключения жителей городка Хоукинс, которые вынуждены дать финальный бой потусторонним силам.

Создатели сериала обещают, что в финале все главные герои, которых сыграли Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Натали Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Миа Хоук, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие, получат достойное прощание.

Пятый сезон включает восемь эпизодов, разделенных на три части – первые четыре вышли 26 ноября, еще три покажут 25 декабря, а последний станет доступен 31 декабря.

Копенгагенский тест

The Copenhagen Test (США, Peacock, научная фантастика/триллер, 1 сезон, премьера – 27 декабря)

События сериала происходят в недалеком будущем, а в центре сюжета – агент разведки, который должен доказать свою верность после того как его мозг хакнули.

Главные роли в проекте исполнили Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Барби") и Мелисса Баррера (франшиза "Крик", сериал "Глубокий вдох").

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов.

