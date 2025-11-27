Эксперты считают, что команда Трампа не понимает необходимости "демонстрировать Путину силу".

Утечка разговора, участником которого был спецпосланник президента США, вызвала бурную реакцию в Вашингтоне, ведь показала, что Стив Уиткофф, скорее всего, учил Кремль, как вести переговоры с Дональдом Трампом и подрывать предстоящий визит украинского лидера Владимира Зеленского в страну. Об этом пишет The New York Times.

Однако такой разговор разоблачил и другое - упрямую решимость Трампа заключить любое соглашение с Россией, чтобы завершить войну в Украине, даже если оно будет преимущественно на условиях РФ.

Зато американский лидер вызвал редкое расхождение мнений среди республиканцев в Конгрессе, шокировал европейских союзников и оставил многих украинцев с ощущением, что США их покинули.

"Он вызвал удовлетворение в России, где разжигание раздора в западном альянсе и антиамериканских настроений в Украине считается самоцелью. И он вызвал ожесточенные дебаты в Вашингтоне, где его защитники утверждают, что переговоры с Путиным - единственный способ остановить самые кровавые бои в Европе со времен Второй мировой войны", - добавляют в публикации.

В то же время вашингтонская исследовательница внешней политики, которая поддерживает ограничение глобальной роли Америки, Эмма Эшфорд отметила:

"Я не являюсь большой поклонницей президента во многих вопросах. Но я считаю, что на самом деле ему следует отдать должное за то, что он продолжает пытаться".

Однако стенограммы утечек телефонных разговоров показывают, что Уиткофф и российские чиновники в октябре работали за кулисами над новым дипломатическим толчком. Известно, что 14 октября Уиткофф разговаривал с советником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, призывая президента РФ позвонить Трампу перед предстоящим визитом Зеленского.

"29 октября, как сообщает Bloomberg, господин Ушаков провел телефонный разговор с Кириллом Дмитриевым, экономическим посланником господина Путина, который только что встретился с господином Уиткоффом в Майами. Дмитриев сказал Ушакову, что, по его мнению, будущий мирный план США будет "максимально" приближенным к предложениям России", - цитирует NYT.

В свою очередь республиканец из Пенсильвании и сопредседатель Украинского комитета Брайан Фицпатрик заявил в соцсетях, что "эти бессмысленные побочные представления и тайные встречи должны прекратиться".

Также сопредседатель "Украинского клуба" от Демократической партии, представитель Иллинойса Майк Квигли, в интервью заявил, что, кроме государственного секретаря Марко Рубио, команда Трампа не понимает необходимости "демонстрировать Путину силу" и "как лучше всего объединиться с союзниками".

"Он ведет себя с Путиным совсем иначе, чем с кем-либо другим в мире. Это не имеет смысла", - считает он.

Утечка разговора с Уиткоффом - последние новости

Ранее республиканцы отреагировали на утечку разговора с Уиткоффом. По их словам, спецпосланник Трампа "ведет себя так, будто он на зарплате у России".

"Весь этот инцидент стал фиаско и пятном на репутации нашей страны. Его нужно уволить", - отметил конгрессмен Дон Бейкон (республиканец, Небраска).

В то же время советник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков высказался об утечке разговора с Уиткоффом. Он предположил, что кто-то "сливает" содержание подобных разговоров.

"Я с Уиткоффом довольно часто разговариваю, но суть разговоров - они имеют закрытый характер - я не комментирую. Да никто не должен комментировать... Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", - добавил Ушаков.

