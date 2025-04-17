Вместе с тем, представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России.

Есть подтверждение от разведок и Службы безопасности, что Китайская Народная Республика поставляет в Россию порох и артиллерию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге.

"Важная информация, не очень приятная. Мы получили, наконец, информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. И мы готовы будем говорить об этом подробно. На сегодня мы имеем общую информацию от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, очень подробно об этом будет сказано на следующей неделе.

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"Особенно о данных, мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - участие китайцев

В начале апреля украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне армии РФ в Донецкой области. Украине известны личные данные о двух гражданах Китая, взятых в плен на линии фронта в Донецкой области. Китайскими пленными являются: Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, имя и фамилия на китайском: 王广军) и Чанг Ренбо (Zhang Renbo, 张仁波). Киев имеет подтверждение участия по меньшей мере 150 китайцев в боевых действиях на стороне РФ.

В Китае отреагировали на эти сообщения, назвав такие заявления безответственными и отрицая официальное участие своих военных в конфликте.

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