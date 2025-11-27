Также российская армия продвинулась вблизи Высокого и Яблочного.

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Зеленый Гай в Запорожской области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

В их Telegram-канале отмечается также, что российская армия продвинулась вблизи Высокого и Яблочного в Запорожской области.

В свою очередь глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что в течение суток российские оккупанты нанесли 590 ударов по 22 населенным пунктам области.

По его словам, была ранена женщина в результате удара вражеского дрона по Запорожскому району.

"Поступило 223 сообщения о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

Как сообщал УНИАН, накануне враг оккупировал село Проминь в Донецкой области и село Высокое (оккупационное советское название - Красное) в Запорожской области.

Также захватчики продвинулись вблизи Мирнограда, Затишья, Марфополя и в Покровске.

В то же время сегодня, 27 ноября, командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили рассказал, что на линии Купянск - Покровск - Гуляйполе украинские силы уверенно держат оборону. Противник ежедневно теряет не менее тысячи солдат.

"На направлениях Купянск - Покровск - Гуляйполе украинская армия продолжает удерживать позиции и наносить потери врагу, довольно значительные потери. Россия ежедневно теряет не менее тысячи солдат, это весомые потери для российской армии. Поэтому можно сказать, что позиции держатся, линия стабилизируется", - сказал он.

По его словам, на Покровском направлении продолжаются мощные бои, есть попытки оккупантов прорвать оборону малыми группами и захватить узлы и трассы обеспечения.

Однако командир отметил, что за последнюю неделю не наблюдал никакого продвижения российской армии.

