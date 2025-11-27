Эксперт отмечает, что опасность окружения Константиновки и Мирнограда не исчезает уже несколько месяцев.

На Покровское направление были подтянуты резервы Сил обороны и на сегодня угрозы для окружения города нет. Об этом в эфире телемарафона сказал военный обозреватель Алексей Гетьман.

Он отметил, что в Украине линия фронта составляет 1250 км и Покровское направление занимает 5-7% от нее, но в то же время там происходит, ориентировочно, треть всех боевых столкновений, а также половина всех КАБов, которые сбрасывают оккупанты, летят именно на Покровское, Мирноградское и Константиновское направления.

Гетман отметил, что информация о том, что у нас ситуация у Покровска крайне плохая была справедливой где-то три недели назад. "Но сейчас мы туда добавили резервы, улучшили логистические возможности для поставки всего необходимо гарнизонам, которые там ведут боевые действия. Поэтому опасности окружения и захвата Покровска, кто бы там что не рассказывал о каких-то оставшихся часах или днях, на сегодня нет. Может ли она появиться вскоре? Да, потому что россияне пытаются туда подтянуть дополнительно силы и средства, чтобы снова мощно атаковать наши позиции", - сказал он. При этом отметил, что там сейчас находится 150 тысяч российских войск и еще туда добавилось 18 тысяч морских пехотинцев. По его словам, из этих 168 тысяч где-то 70 тысяч это непосредственно штурмовики.

Гетман рассказал, что на сегодня северная часть Покровска, а также железная дорога контролируется нашими войсками. По его словам, по центру города проведена определенная зачистка от врага, а в южной части части частично находятся россияне, но их количество не превышает 500 человек, у которых особых успехов нет и в ближайшее время их "зачистят".

"Что касается Константиновки и Мирнограда, то опасность окружения не исчезает. Если опасность длится много месяцев, то можно считать, как бы это кому-то не нравилось, что ситуация более-менее контролируемая", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, бригадный генерал Александр Бакулин "потроллил" россиян по поводу "зачистки" врагом Константиновки.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что Константиновка Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Командир 19 армейского корпуса бригадный генерал Александр Бакулин записал обращение непосредственно из центра этого населенного пункта.

По его словам, российские генералы доложили Путину, что они уже зачищают центр Константиновки. При этом, записывая видео в центре Константиновки, он пошутил, что в таком случае получается, что он либо сам отбил наступление превосходящих сил противника, либо генералы Путину откровенно врали.

