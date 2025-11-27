Анкара открыта для обсуждения такого развертывания.

Министерство обороны Турции заявило, что сначала должно быть достигнуто прекращение огня, прежде чем можно будет начать обсуждение возможного развертывания их войск в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

В издании напомнили, что во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в состав сил могут войти французские, британские и турецкие солдаты.

В то же время, отмечается, что Анкара, которая поддерживала дружеские связи как с Москвой, так и с Киевом во время войны, заявила, что открыта для обсуждения такого развертывания, но только при условии определения его условий.

"Сначала между Россией и Украиной должен быть установлен режим прекращения огня. После этого должна быть разработана структура миссии с четким мандатом, а также определен объем вклада каждой страны", - заявили в Министерстве обороны страны на брифинге для прессы, отвечая на вопрос относительно комментариев президента Франции Эммануэля Макрона.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Макрон заявил, что после подписания мирного соглашения планируется размещение "сил обеспечения безопасности" вдали от линии фронта. Он отметил, что речь идет о таких городах, как Киев или Одесса.

По его словам, в их состав войдут британские, французские и турецкие военные, чья задача будет заключаться в подготовке украинских сил и обеспечении безопасности - аналогично тому, как страны НАТО уже помогают государствам на восточном фланге Альянса.

В то же время президент Франции пояснил, что это будет делаться в рамках межправительственной коалиции, а не НАТО, и что около двадцати стран готовы внести вклад - на суше, на море или в воздухе.

