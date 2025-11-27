По словам режиссера, культовая франшиза является копией японского фильма.

Культовый голливудский режиссер Квентин Тарантино жестко проехался по франшизе "Голодные игры", обвинив автора книг Сюзанну Коллинз в плагиате.

Как сообщает Variety, Тарантино возмутился по поводу того, что "Голодные игры" являются сплошной копией японского фильма "Королевская битва" 2000 года. В частности, он отметил, что сюжеты этих двух историй сильно похожи. По его мнению, японские авторы могли бы спокойно выиграть суд против Сюзанны Коллинз, если бы подали иск:

"Я не понимаю, почему японский автор не подал в суд на Сюзанну Коллинз за все, что она написала. Она просто украла эту книгу! Глупые книжные критики не пойдут смотреть японский фильм под названием "Королевская битва", поэтому они никогда не разоблачали ее в этом. Они говорили о том, что это самое оригинальное, что они когда-либо читали. Как только кинокритики посмотрели фильм, они сказали: "Что за чертовщина! Это же просто "Королевская битва", только для всех возрастных категорий!".

Квентин добавил, что был едва ли не первым, кто увидел "Королевскую битву" в 2000-х, поскольку хорошо дружил с режиссером фильма Киндзи Фукасаку. Именно в тот период Тарантино находился в Японии, где начинал создание своего культового боевика "Убить Билла".

К слову, франшиза "Голодные игры" возвращается с новым приквелом. Появился первый трейлер фильма "Рассвет жатвы".

