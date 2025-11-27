Проблема обостряется ежегодно в зимний период.

Хорватский курортный город Дубровник, считающийся одним из самых популярных направлений Балкан, столкнулся с серьезной мусорной проблемой.

Как пишет The New York Times, недавний шторм в Адриатическом море вновь взбаламутил его воды, а сильные южные течения, по словам городских властей, выбросили тонны мусора на две основные туристические достопримечательности – пляж Банье и Старый город.

"Судя по найденным этикеткам и материалам, подавляющее большинство мусора, по-видимому, происходит из Албании", – заявила в среду, 26 ноября 2025 года, представитель Дубровника Мария Паич Бачич.

В свою очередь мэр Дубровника Мато Франкович заявил, что к уборке были привлечены все городские службы, включая работников санитарной службы и порта.

Также отмечается, что на ближайшие два-три дня запланирован вывоз грузовиков с мусором, потому побережье быстро освободится от мусора – в основном пластика, а также металлов и медицинских отходов.

При этом издание отмечает, что это не разовый случай, ведь Адриатическое море годами сбрасывает тонны мусора на берега Дубровника.

"Дубровник десятилетиями сталкивается с проблемой мусора в зимние месяцы", – сказал местный гид Иван Вукович.

В то же время мэр Франкович заявил, что министерство иностранных дел Хорватии давно ведет переговоры с Албанией, поскольку "мы знаем, откуда берется мусор".

При этом он сообщил, что Хорватия предложила Албании финансовую помощь в управлении мусором в стране.

"Мы видим только тот мусор, который достигает поверхности, но тревожное количество оседает и остается на морском дне", – пояснил чиновник.

Тем временем, губернатор хорватской жупании Дубровачко-Неретванска Блаж Песо заявил HRT, что решить проблему можно только путем трансграничного сотрудничества. Одним из предложенных им вариантов решения проблемы является спутниковый мониторинг, "чтобы попытаться поймать эти отходы, пока они еще находятся в открытом море".

Проблемы с мусором на популярных курортах

Как ранее сообщал УНИАН, с аналогичной проблемой столкнулся и популярный курортный остров Пхукет в Таиланде – местные свалки просто не справдяются с количеством мусора, оставляемого туристами. В результате у побережья скапливаютсы горы пластиковых отходов.

В свою очередь туристический портал Enjoy Travel дал туристам семь полезных советов, как сделать свои путешествия более экологичными и оставлять за собой меньше мусора.

