Украина обвинила Китай в поставках оружия РФ: Пекин впервые ответил

В КНР заявили, что считают "безосновательными" обвинения на этот счет.

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на обвинения Украины в поставках оружия России.

Как заявил представитель МИД страны Линь Цзянь, публичные обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что КНР поставляет оружие России, являются "безосновательными", передает "Радио Свобода".

Представитель МИД уверяет, что Китай якобы никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе".

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Китай поставляет оружие России - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет подтверждение от разведок и Службы безопасности, что Китайская Народная Республика поставляет в Россию порох и артиллерию.

"Важная информация, не очень приятная. Мы получили, наконец, информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. И мы готовы будем говорить об этом подробно. На сегодня мы имеем общую информацию от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии", - подчеркнул Зеленский.

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