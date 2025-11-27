Гражданские отрасли, согласно Росстату, остаются в депрессивном состоянии.

Российская промышленность ускорилась в октябре после нескольких месяцев стагнации. Об этом со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат) пишет The Moscow Times.

В прошлом месяце объемы промышленного производства в России выросли на 3,1% - рекорд с декабря 2024 года.

"Улучшение, впрочем, в значительной степени связано с резким ростом выпуска в отраслях обрабатывающей промышленности (4,5% г/г), которое было сформировано преимущественно отраслями, ориентированными на госзаказы", - приводит издание слова главного экономиста российского "Альфа-банка" Натальи Орловой.

В первую очередь, речь идет об ОПК. Например, производство "прочих транспортных средств", к которым в Росстате относят танки и боевые машины пехоты, выросло в прошлом месяце на 41% год к году. Производство "готовых металлических изделий", к которым россияне относят оружие и боеприпасы, увеличилось на 19,4%.

В то же время гражданские отрасли РФ остаются в депрессивном состоянии. Второй месяц подряд происходит сокращение производства продуктов (на 0,2%), четвертый месяц наблюдается спад в химической промышленности (на 0,5%). Спад в металлургии не прекращается десять месяцев (на 4,1%).

Специалисты говорят, что после двух лет военного бума, когда российский ВВП рос со скоростью более 4% в год благодаря денежному наполнению оборонных заводов, экономика РФ исчерпала свои возможности.

Сегодня темпы экономического роста замедлились почти до нуля. По прогнозам Минэкономразвития по итогам года они составят всего 1%. В следующем году в правительстве ожидают экономический рост на уровне 1,3%.

Один из самых острых кризисов в своей истории переживает российский автопром. В октябре он обвалился на 38,4% год к году после 25,1% месяцем ранее. Летом стало известно, что крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" вынужден сократить рабочую неделю до четырех дней. Это объясняли высокими процентными ставками и конкуренцией со стороны Китая.

Также сообщалось, что российские производители грузовых машин потерпели сокрушительное поражение на внутреннем рынке, тогда как китайские бренды захватили более половины продаж в РФ.

