Армия США развивает медицинскую службу с учетом увеличения численности дронов и других современных систем на поле боя Украины.

Боевые медики в США изучают опыт украинской армии и пытаются понять, как улучшить качество оказания медицинской помощи солдатам в условиях современной войны. об этом говорится в статье опытного боевого медика армии США Закари Гилмера для сайта breakingdefense.com.

Он пишет, что российско-украинская война, которая привела к сотням тысяч жертв, продемонстрировала, как новые технологии и угрозы заставили адаптироваться украинских медиков. Самое очевидное изменение касается большого количества дронов в боевых действиях.

"Дроны изменили не только то, как ведется война, но и то, как она забирает своих жертв. Во-первых, соотношение смертей к раненым гораздо выше по сравнению с другими войнами", - написал автор.

Он объяснил это двумя факторами. Частично тем, что дроны FPV меньше похожи на традиционную артиллерию, которая наносит огромное количество осколочных ранений, и больше похожи на точечное оружие, которое охотится на отдельных пехотинцев с помощью взрывной нагрузки. Разрывы дронов часто приводят к смертельным ранениям. Кроме того, те же дроны значительно усложнили логистику и увеличили время пополнения запасов и эвакуации пациентов.

"Эти факторы вместе приводят к более серьезным ранениям с меньшей логистической поддержкой и длинным временем эвакуации, когда задержка в часы или даже минуты может определить судьбу раненого солдата", - добавил он.

Изменения в боевой медицине

По его информации, медикам пришлось осваивать долгосрочные навыки ухода за пациентами в полевых условиях, ожидая эвакуации раненых. Они вынуждены распределять ресурсы, чтобы убедиться, что они не почувствуют последствий задержки с поставками.

Автор пишет, что эти факторы уже частично учли в подготовке медиков в американской армии, однако планируют расширить подготовительные курсы, включив в них среднесрочную помощь при инфекциях, среднесрочное лечение боли, интегрировать телемедицину на самые низкие уровни и тому подобное.

Однако медики и сами используют дроны для пополнения запасов на передовой. Также активно начинают применять роботизированные наземные модули для эвакуации раненых. Автор напомнил, что в Украине уже есть первый успешный случай эвакуации бойца с позиции, которая была вынесена от точки эвакуации на 64 километра. Вывезти военного удалось благодаря бронированной капсуле.

"Вторым большим изменением в Украине стало распространение средств противовоздушной обороны, частично для противодействия угрозе дронов, а также высокоточных боеприпасов большой дальности. Сети противовоздушной обороны стали более плотными, поэтому вертолеты не смогут массово использоваться для эвакуации раненых", - говорится в статье.

При этом именно воздушная эвакуация раненых была основным средством спасения во время войны США с террористами, или же их войн в Персидском заливе и Вьетнамской войне. Однако сейчас Украина размещает вертолетную авиацию на значительном расстоянии от линии боевого столкновения. И американским медикам также, считает автор, придется использовать масштабную наземную эвакуацию, как и способность лечить раненых солдат в течение более длительного времени перед эвакуацией.

Угроза больницам всех уровней

Еще одним выводом, который он сделал по результатам боевых действий в Украине, стало использование россиянами дальнобойных боеприпасов для ударов по общественной инфраструктуре Украины, в том числе и больницам и энергетическим объектам, которые их питают.

"Это означает, что эти боеприпасы представляют прямую угрозу медицинской инфраструктуре и персоналу. Таким образом, возникла необходимость в распределении средств на медицинские центры, что привело к неэффективности лечения, транспортировки и логистики", - написал он.

Делая вывод, он пишет, что роль медика значительно расширяется. Даже обычный боевой медик должен уметь гораздо больше, чем раньше, ведь быстрая эвакуация раненого может быть невозможной:

"Это может включать незначительные операции, наложение швов, лабораторную работу, возможности визуализации, такие как мобильная МРТ и рентген, и тому подобное. Это будет усилено благодаря растущему использованию телемедицины, хотя именно это не компенсирует увеличение нагрузки на плечи рядового медика. Таким образом, армии нужно будет делать акцент на образовании и более высококачественном оборудовании для низших уровней формирования в будущем".

Становится очевидным, что медики должны уметь работать в условиях плохой логистики, уменьшенного уровня пополнения запасов, длительного времени и задержек эвакуации, распыленной медицинской инфраструктуры, тяжелых ранений, длительного лечения и тому подобное.

Как меняется медицинская служба в НАТО

Напомним, что в Германии также изучают опыт войны в Украине для улучшения собственной медицинской службы. Бундесвер провел анализ и выявил ряд недостатков, которые следует исправить. Они прогнозируют, что медицинская система должна быть готова принимать ежедневно до 1000 раненых.

