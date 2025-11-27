В Германию из Украины можно будет доехать с одной пересадкой: как будут курсировать поезда

"Укрзализныця" в новом графике движения на 2026 год запускает новые международные сообщения в Центральную Европу.

По новому графику движения "Укрзализныци", который заработает с 14 декабря этого года, в Германию из Украины можно будет доехать только с одной пересадкой.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"С декабря 2025 года трансграничное сообщение между Германией и Польшей возрастет на 54% - вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17. А это означает одно: возвращаясь домой или отправляясь в Германию, достаточно сделать всего одну пересадку", - говорится в сообщении.

Пересадки в Перемышле

Поезд №51К Киев - Перемышль . Прибытие в 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемышль - Лейпциг (отправление 07:12). В Лейпциге - крупном железнодорожном хабе Саксонии - доступны скоростные поезда по всей Европе.

Поезд №63/64 Харьков - Перемышль , прибытие в Перемышль: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемышль - Прага - Мюнхен (отправление 17:51), что является прямым путем в столицу Баварии через Прагу.

Поезд №31/32 Запорожье - Перемышль Прибытие в Перемышль: 08:18. Пассажиры поезда, следующего через Запорожье, Днепр имеют почти час, чтобы пересесть на EC58 Galicja Перемышль - Берлин (отправление 09:09), что является одним из самых популярных маршрутов в немецкую столицу.

Все пересадки согласованы в обоих направлениях, поэтому и дорога домой будет такой же удобной, как и путешествие за границу.

Пересадки в Холме

№119/120 Днепр - Холм (с двумя пересадками) Прибытие: 18:08, далее пересадка на поезд №440 до Устки, который отправляется в 18:18. А в 21:31 пассажирам придется пересесть в Варшаве Центральной в 21:31 на поезд Варшава - Берлин - Свиноуйсьце, чтобы уже в 6:00 утра быть в немецкой столице.

В Берлин можно добраться ночными поездами EC430 и ЕС440, которые отправляются из Перемышля и Холма соответственно.

В УЗ также доложили об ускорении движения поездов в Варшаву. Так, прямой рейс №67/68 Киев - Варшава, соединяющий две соседние столицы, получил в новом графике ускорение на более чем два часа.

Теперь отправление из Киева в 19:51, а прибытие в Варшаву в 09:43. Обратно поезд отправляется в 18:41 из Варшавы, а прибывает в Киев в 09:49.

С 14 декабря варшавский поезд будет прибывать и отправляться и с главного вокзала столицы - Варшавы Центральной.

Поезд в Венгрию

Кроме того, по новой европейской колее УЗ соединит закарпатские Берегово и Чоп с венгерскими Будапештом и Ньиредьгазой.

Начиная с 14 декабря, поезд №36/35,32/37 Будапешт - Ньиредьгаза - Берегово будет следовать в Украину через станцию Ферихедь (Будапештский международный аэропорт) и Чоп.

Также дополнительный региональный поезд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп) позволит в Захоне пересесть на любой из регулярных поездов венгерской железной дороги в направлении Будапешта.

Новый график "Укрзализныци" - что известно

УЗ в новом графике на 2025-2026 годы введет 11 новых поездов, увеличит предложение мест в пиковые периоды и в целом за год предложит 2 млн дополнительных мест.

В новом графике движения на 2026 год на самом популярном направлении Киев - Львов - Киев поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию каждый час.

