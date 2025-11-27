Делимся советами эксперта, какую машину купить новичку недорого.

Каждый опытный автомобилист проходит период адаптации, когда только начинает "накатывать" свои первые сотни километров. В это время принято брать более дешевую машину, чтобы не попасть на дорогой ремонт, когда водитель только привыкает к динамичной обстановке на дороге.

Автомобильный эксперт, директор киевского автосалона CarCity Константин Литвинов рассказал нам, какая машина лучше всего подойдет новичкам: автоматическая или механика, а также какие модели лучше выбирать.

Как выбрать первый автомобиль бу женщине

В первую очередь стоит учитывать, на чем сложнее ездить - на механике или автомате. По словам Литвинова, в 2025-2026 году и речи быть не может о том, чтобы советовать новичку-женщине покупать первое авто на механической коробке передач. Советовать "механику" безгранично нелогично по ряду причин:

Эксплуатация машины в пробках мегаполиса превращается в ад (машина дергается при неправильном переключении передач).

Проблемно остановиться и тронуться, если автомобиль двигается в пробке во время выезда на крутую гору.

Также мы спросили у эксперта, какую машину купить женщине без опыта вождения. Он поделился своим проверенным списком.

Топ лучших машин для новичка

По мнению Константина Литвинова, оптимальный выбор тот, при котором на машину тратится 2/3 отложенных средств, и есть запас для поддержания авто в исправном состоянии.

На какой машине лучше ездить новичку:

Kia Rio;

Hyundai Elantra;

Toyota Corollа.

"Такие машины можно купить при бюджете до 10 тысяч долларов. Эти иномарки надежные, недорогие в эксплуатации и при необходимости их легко продать", - отметил эксперт.

Разобравшись, какая машина практичная и недорогая для неопытного водителя, перейдем к неподходящим варантам.

Литвинов убежден что новичкам-женщинам не стоит покупать машины на роботизированных коробках передач VW DSG и Powershift, в частности, потому что надежность таких КПП оставляет желать лучшего. Например, роботизированные коробки стоят в некоторых французских бюджетных авто - Renault Clio и Peugeot 208, а также Peugeot 308.

Кроме того, добавляет эксперт, новичкам лучше избегать всех автомобилей на заднем приводе, - иначе хорошая горка зимой станет непреодолимым препятствием.

справка Константин Литвинов Автомобильный эксперт, директор киевского автосалона CarCity Константин Литвинов учился в Национальном транспортном университете. По специальности - инженер. С детства интересовался автомобилями, поскольку его отец был дальнобойщиком. Начал заниматься продажей автомобилей в 2007 году, а в 2017 вместе с партнерами в Киеве открыл автосалон CarCity.

