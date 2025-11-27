Карпаты переходят в зимний режим, туристов просят учесть новые условия.

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах, где расположена метеостанция, температура воздуха опустилась уже до -4, туристов просят быть внимательными во время путешествий в горах и выполнить ряд условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на утро 27.11.2025 на горе Поп Иван Черногорский - облачно, южный ветер 5-6 м/с, температура воздуха около -4°C", - сообщили спасатели.

Так, туристов просят быть внимательными во время путешествий в горах. В частности, подбирать соответствующую теплую одежду и обувь; брать с собой фонарь, запас воды и заряженный телефон.

Также необходимо планировать маршрут заранее и регистрироваться у спасателей, а в случае ухудшения погоды - возвращаться и не рисковать жизнью.

"Берегите себя и своих близких. Горы прекрасны, но требуют уважения и осторожности", - отметили в ГСЧС.

Погода в Карпатах

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области заявили, что в Карпатах были зафиксированы опасные метеорологические явления, и предупредили туристов об опасности.

В то же время горные спасатели Прикарпатья заявили, что в регионе ожидается шторм. И что, в частности на это надо обратить внимание туристам, которые находятся в районе горы Поп Иван Черногорский, или собираются на одну из самых высоких вершин Украинских Карпат.

