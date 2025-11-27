Также законодатели должны одобрить сбалансированный бюджет на следующий год, чтобы получить одобрение совета директоров МВФ.

Украинские власти согласились отменить несколько налоговых льгот, чтобы обеспечить новое финансирование от Международного валютного фонда. Новый кредитный пакет зависит от согласия союзников использовать замороженные российские активы, пишет Bloomberg.

Отмечается, что 26 ноября МВФ объявил о соглашении на уровне персонала по четырехлетней программе стоимостью около 8 миллиардов долларов, что стало позитивным сигналом для союзников Украины. Совет директоров фонда должен одобрить программу, как только Киев введет ряд мер по расходам.

Украина согласилась ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и их избежанию, а также расширить свою налоговую базу. Так называемые предварительные действия, которые требуются от Киева, включают отмену нескольких налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств, сообщают источники издания, знакомые с соглашением.

Правительство планирует ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, которые декларируют более 1 миллиона гривен годового дохода. Об этом Bloomberg сообщили источники на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены комментировать переговоры. Эта лазейка широко использовалась, в частности крупными украинскими компаниями и сетями ресторанов, для минимизации налоговых платежей.

По словам источников, власти также планируют отменить льготы для посылок, заказанных из-за рубежа. Сейчас посылки стоимостью до 150 евро освобождаются от импортных пошлин.

Кроме этого, украинские законодатели должны одобрить сбалансированный бюджет на следующий год, чтобы получить одобрение совета директоров МВФ. Власть в Киеве оказалась под растущим давлением по выполнению требований МВФ после ряда неудач в этом году, включая потери на поле боя и крупный коррупционный скандал.

Отмечается, что судьба сделки зависит от того, продолжит ли Европейский Союз реализацию плана использования замороженных активов РФ. Решение ожидается в следующем месяце. Провал этого плана может поставить под угрозу финансирование МВФ.

Сотрудничество МВФ и Украины - последние новости

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о новой программе поддержки. Она рассчитана на 4 года и предусматривает финансирование в размере более 8 млрд долларов.

Кроме реализации стратегии реструктуризации долга для восстановления долговой устойчивости, власти Украины также обязались активизировать усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и минимизации налогообложения.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что речь идет о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытии таможенных лазеек для импорта потребительских товаров и отмене исключений относительно обязательной регистрации плательщиков НДС.

