В честь певицы назвали мошенническую схему.

В Российской Федерации набирает обороты явление, которое уже получило название "эффект Долиной" - по имени эстрадной певицы-путинистки Ларисы Долиной.

На Википедии рассказывается о серии судебных решений, принятых в 2022-2025 годах, когда продажу жилья признавали недействительной и возвращали квартиру продавцу без возврата денег покупателю.

Суть схемы заключается в том, что после заключения сделки бывший владелец квартиры обращается в суд и заявляет, что продал недвижимость под влиянием мошенников. Суд в таких случаях часто становится на сторону "потерпевшего", возвращая ему жилье, а покупатель остается и без квартиры, и без заплаченных денег.

Самым громким было дело Ларисы Долиной, когда певица заявила, что стала жертвой мошенников. Тогда она уверяла, что ее якобы обманули мошенники из Украины.

Отмечается, что суд вернул певице квартиру, однако покупатель, который заплатил за жилье, компенсации так и не получил. Широкая огласка этой истории вызвала появление терминов "схема Долиной" и "бабушкина схема".

