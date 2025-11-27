'Укрзализныця' организует движение поездов между Львовом и Киевом каждый час: детали

Похожая модель движения введена в странах Европы с развитой железнодорожной сетью.

"Укрзализныця" в новом графике движения на 2026 год введет ежечасное движение между Киевом и Львовом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"На самом популярном направлении Киев - Львов - Киев поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию - каждый час. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что тактовое движение - это модель сообщения, при которой поезда отправляются с четким повторяющимся интервалом (например, каждый час). Тактовость рейсов присуща Германии, Австрии, Нидерландам и другим странам Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине хорошо оттестирована на Kyiv City Express.

"Такая система удобна для пассажиров, ведь она предсказуема - поезда отправляются каждый час в одно и то же время, a расписание легко запомнить", - отметили в УЗ.

В то же время для железной дороги модель удобна тем, что позволяет равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и минимизировать пиковые нагрузки.

27 ноября стало известно, что УЗ в новом графике на 2025-2026 годы введет 11 новых поездов, увеличит предложение мест в пиковые периоды и в целом за год предложит 2 млн дополнительных мест.

Ранее сообщалось, что в Украине упростят пограничный и таможенный контроль в международных поездах на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм.

В декабре УЗ запустит пилот новой программы "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны до 3 тысяч километров.

