28 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Этот день наполнен древними традициями и народными поверьями, а наши предки тщательно следили за его приметами. О них, а также какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю - в материале.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю

28 ноября (в старом календаре - 11 декабря) православные почитают преподобномученика Стефана Нового.

Стефан родился в 715 году в Константинополе. Это было время жестокого иконоборчества - почитание икон запрещалось, а верующих преследовали. Семья Стефана вынуждена была скрываться, а самому Стефану довелось уйти к отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия. Со временем здесь появился монастырь, а Стефан стал во главе его.

Но императору донесли, что в обители почитают иконы, и он приказал арестовать игумена. Стефана отправили в ссылку на дальний остров, но вокруг игумена там стали собираться ученики. Тогда всех было решено заточить в темницу. Ко всеобщему удивлению Стефан организовал там свой "монастырь", а к тюремным стенам стали приходить люди, чтобы помолиться.

Император был в гневе, но не решился судить святого открыто - боялся народа. Было решено подослать к Стефану убийц, но они потерпели неудачу, и игумен остался жив. Тогда коварный правитель оклеветал святого - обвинил его в замысле свержения власти. Разъяренные императорские воины напали на святого, и тот погиб. Уже на следующий день на Константинополь обрушились буря и мгла.

Кого почитают по новому стилю еще - мученика Иринарха Севастийского и семь святых женщин, а также мучеников Стефана, Василия, двух Григориев, Иоанна и других.

Какой православный праздник сегодня в старом календаре

По юлианскому календарю 28 ноября отмечают день памяти преподобного Паисия Величковского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и об истории этого дня.

С какими молитвами обращаются в этот день, обычаи и чего нельзя делать сегодня

К святому мученику Стефану обращаются с молитвами и просьбами о заступничестве, исцелении и поддержке в трудные времена.

В народном календаре эта дата получила название Сойкин день. Эту птицу почитают за яркое оперение, хитрость, способность подражать человеческой речи, а также считают ее "вещей" - верят, что она приносит подсказки судьбы:

увидеть сойку сегодня - к удаче;

услышать ее пение - к счастливым переменам;

сойка кричит у окна к хорошим новостям, а если кричит над домом - предупреждает быть осторожнее;

пара соек сидит рядом - к успеху в переговорах.

Также, по поверьям наших предков, найденное перо сойки считается сильным оберегом, а перо у порога - это знак достатка. Поэтому в старину сойку стремились не только увидеть, но и угостить.

По обычаю, в этот день пекут постное печенье в виде птичек, которыми угощают знакомых - такие "пташки" привлекают удачу в дом. Также сегодня советуют прислушиваться к советам старших - их слова помогают избежать ошибок.

В церковный праздник 28 ноября традиционно советуют избегать ссор, грубости, зависти и жадности. Нельзя оскорблять людей и животных, лениться, отказывать в помощи. Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост.

По народным приметам сегодня не стоит самим предлагать деньги взаймы – говорят, что так человек отдает свое благополучие. Но если о помощи просят, отказывать нельзя.

Приметы на 28 ноября

28 ноября можно "прочитать" грядущую зиму, весну и даже урожай:

ветер завывает - будет выть до конца декабря;

на улице тепло и пошел мокрый снег - май будет теплым, а весна дождливой;

холодно и сухо весь день - лето будет жарким;

вороны кружат в небе - к снегу, а если ходят по земле - к оттепели.

Говорят, что если в этот день выпадет снег, то он не растает до самой весны.

