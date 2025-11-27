Во время экстренных отключений света графики не действуют.

В трех областях Украины из-за последствий предыдущих российских атак на энергообъекты введены аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго".

Как отметили в компании, ограничения применяются в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют", - напомнили диспетчеры энергосистемы и добавили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.

В "Укрэнерго" также отметили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также там отметили, что за последние сутки враг продолжил атаковать украинские энергообъекты, в результате чего на утро были локальные обесточивания в нескольких областях.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

Осенью Россия активизировала удары по энергосистеме Украины. В частности, 25 ноября российская армия в очередной раз атаковала Киев дронами и ракетами. В результате удара есть жертвы и разрушения.

В Минэнерго добавили, что кроме столицы под российский удар попали энергообъекты в пяти областях. Вражеские дроны и ракеты оставили без света более 100 тысяч потребителей.

Несмотря на регулярные российские атаки, энергетикам удается постепенно сокращать объем отключений для потребителей. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко прогнозирует, что до конца недели в большинстве регионов Украины будут отключать максимум две очереди потребителей в случае отсутствия новых обстрелов.

