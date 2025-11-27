Украинский дрон Octopus, который будут производить в Великобритании: что о нем известно

Заявленная в Лондоне стоимость Octopus составляет менее 10% от стоимости "Шахеда".

Технические характеристики украинского зенитного дрона Octopus, который в Великобритании будут производить по лицензии, до сих пор остаются нераскрытыми.

Военный портал Defense Express отмечает, что пример с Octopus является максимально показательным, ведь он является первым таким украинско-британским проектом по обмену оборонными технологиями. И он был "разработан Украиной при поддержке британских ученых и технических специалистов".

Аналитики отмечают, что определенные детали этого проекта были озвучены во время выставки DSEI 2025 в Великобритании. В частности, как сообщал EDR, Octopus был спроектирован украинской компанией "Укрспецсистемс", входящей в состав NAUDI, которая получила дополнительную поддержку британских специалистов.

Его производство в Великобритании будет осуществляться британским подразделением украинской компании - Ukrspecsystems UK в Милендхоле.

В Defense Express отмечают, что до сих пор остаются нераскрытыми технические характеристики Octopus. Только его высокие боевые возможности, которые были доказаны во время боевого использования. А также то, что он может работать ночью, в условиях радиоэлектронной борьбы и на низких высотах.

В целом же речь идет о традиционном для зенитных дронов "ракетоподобном" решении с Х-образными крыльями, на законцовках которых размещены электромоторы с тянущими винтами. В то же время для такого вида вооружения самое главное остается "за кадром", например, система донаведения на цель.

Как отмечают аналитики, объявленные особенности Octopus, участие в разработке британских специалистов и готовность производить это решение тысячами в месяц может быть свидетельством того, что речь идет об эффективных и дешевых решениях. "Тем более, что заявленная в Лондоне стоимость Octopus составляет менее 10% от стоимости "Шахеда", - добавили в Defense Express.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский дрон-перехватчик "Шахедов" был запущен в серийное производство в нашей стране. Тогда отмечалось, что эта технология была передана трем первым производителям, а еще 11 готовят производственные линии.

Шмыгаль отметил, что "Octopus" - это именно украинская технология перехвата "Шахедов", разработанная Вооруженными силами Украины и подтвержденная в бою. По его словам, этот дрон работает ночью, под глушением и на низких высотах.

Впоследствии было сообщено, что в Великобритании планируется массовое производство Octopus для дальнейшего усиления защиты неба в Украине. Представители оборонных ведомств обеих стран подписали соответствующее лицензионное соглашение.

По словам Шмыгаля, производство может достигать нескольких тысяч единиц в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине.

