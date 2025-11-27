Источником слива сотен профайлов с персональными данными чиновников и правоохранителей оказалось именно НАБУ. Первая партия таких документов была обнаружена еще во время обысков у нардепа Федора Христенко в июле. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

"На днях детектив НАБУ Александр Абакумов ошарашил прогрессивную общественность, что правоохранители обнаружили массив из 527 справок на разных должностных лиц, детективов, депутатов, министров, журналистов и сотрудников силовых органов. Из НАБУ информация течет как из решета. Уверен, эти справки тоже слили именно из Бюро. И никто ничего с этим не собирается делать. Хотя есть у кого спросить", – написал он.

По словам эксперта, "слив" справок произошел гораздо раньше, чем сегодня пытаются показать.

"Массовые сливы анкет из НАБУ были обнаружены еще в июле – первая партия была обнаружена у ОПЗЖиста Христенко, который был "решалой" от Бюро. В ходе обысков по месту жительства нардепа, подозреваемого в государственной измене и занимавшегося "решением вопросов" в НАБУ, обнаружили… материалы негласных следственных действий и десятки анкет детективов Бюро на русском языке!" – отметил он.

В целом, отметил Загородний, по этому и другим делам об утечках информации обыскали не менее 15 детективов Бюро. Также в прошлом году от должности был отстранен первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава из-за "слива" чувствительной информации фигурантам дел Бюро, сообщил Загородний.

"Это только то, что вышло наружу. А сколько дел похоронено внутренними проверками в Бюро? Как видим, с тех пор ничего не изменилось", – написал он.

По данным эксперта, среди справок, выявленных у Христенко, были и анкеты сотрудников НАБУ Магамедарсулова и Тебекина, впоследствии получивших подозрения за коррупцию и сотрудничество с РФ.

"Этих двоих сегодня пытаются героизировать отдельные активисты. Того же Виталия Тебекина поймали на незаконном обогащении и укрывательстве недвижимости на 4 млн. Даже суд признал, что все основания для подозрения есть: определил залог и отстранил его от должности. Но некоторые продолжали рассказывать о незначительной "ошибке в декларации". Типа, это другое", – констатировал он.

Он посоветовал НАБУ, как быстро обнаружить "кротов" у себя: нужно допросить народного депутата Железняка, чтобы выяснить, кто ему сливал сверхтайную информацию по негласным следственным действиям самого НАБУ, руководителя ЦПК Шабунина и экс-директора НАБУ Сытника (фигуранта "реестра коррупционеров").

По мнению Загороднего, пора спрашивать с НАБУ как с других силовых органов.

"Незначительные ошибки", "кто-то другой слил информацию", "дайте им возможность проявить себя". Пора спрашивать с НАБУ как с других силовых органов – ему уже более 10 лет. Хочется видеть результат, а не оправдания", – резюмировал он.

Как сообщалось, 22 июля, что во время обысков по месту жительства народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Федора Христенко нашла материалы НАБУ, содержащие служебную и конфиденциальную информацию, в том числе десятки личных анкет кандидатов в детективы.