Заместитель начальника ТЦК пять раз ударил военнообязанного в область паха из-за отказа проходить флюорографию.

Должностному лицу Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Ивано-Франковской области сообщено о подозрении в связи с избиением военнообязанного во время медосмотра. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, вечером 11 ноября военнообязанного доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. После этого его вместе с другими гражданами направили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Отмечается, что во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию, в ответ на это заместитель начальника ТЦК не сдержался и начал его бить.

"Он по меньшей мере пять раз ударил потерпевшего, прицельно в область паха. По данным следствия, эти удары были умышленными и целенаправленными. В результате этих противоправных действий потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие необходимость хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия)", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В Офисе генпрокурора проинформировали, что по ходатайству прокуроров суд избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также там добавили, что сейчас проверяется информация о возможной причастности к противоправным действиям других лиц, в частности, правоохранительных органов.

За инкриминируемое уголовное правонарушение подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Взрыв в помещении ТЦК в Одессе

21 ноября в Одессе в одном из районных ТЦК и СП прогремел взрыв, в результате чего погиб человек, еще один пострадал.

Инцидент произошел на территории Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Во время общения военнослужащих РТЦК и СП с гражданином, который находился в помещении центра, произошел взрыв неизвестного предмета, который был в его личных вещах.

В результате детонации гражданин погиб на месте происшествия. Также ранения получил военнослужащий ТЦК и СП.

