Эти страны влияют на политику Трампа как в Европе, так и в Азии.

Противники США пользуются стремлением президента США Дональда Трампа заключать сделки как шанс "вбить клин" между Америкой и их союзниками, а также подорвать порядок безопасности, который возглавляет Вашингтон. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Европе Россия пытается воспользоваться желанием Трампа остановить войну в Украине и заключить деловые соглашения с Москвой, сформировав "мирный план", который соответствует многим ее стратегическим целям, среди которых завоевание частей украинской территории и лишение Киева любой надежды на вступление в НАТО.

В то же время в Азии китайский лидер Си Цзиньпин пытается склонить американского лидера к отказу от Тайваня в обмен на расширенное торговое соглашение между США и Китаем, что является главной целью Трампа. Известно, что КНР считает этот самоуправляемый остров своей территорией и не исключает возможности захвата его силой.

По информации The Wall Street Journal, во вторник Трамп посоветовал премьер-министру Японии Санаэ Такаичи не провоцировать Пекин в отношении Тайваня, ведь он работает над заключением торгового соглашения с китайским лидером. В то же время офис Такаичи отрицает, что Трамп делал такое заявление.

В то же время утечка информации о разговоре между спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и высокопоставленным российским чиновником в очередной раз подтвердила, насколько администрация Трампа открыла двери для заключения сделок.

"Президент предоставит мне много свободы действий и полномочий для заключения сделки", - отметил Уиткофф Юрию Ушакову, главному помощнику президента Владимира Путина, о возможном мирном соглашении по Украине, согласно транскрипту разговора, который опубликовали в Bloomberg News.

По мнению аналитиков, Москва и Пекин видят возможность в целенаправленной сосредоточенности Трампа на заключении краткосрочных соглашений для обеих столиц, чтобы продвинуть давно поставленные цели.

"Безусловно, есть ощущение, что сейчас самое время давить на свои цели, чтобы подорвать лидерство США как в Европе, так и в Азии. Они считают, что разгадали его (вероятно, речь идет о Трампе - УНИАН)", - отметил Кристофер Джонстон, партнер в Asia Group, стратегической консалтинговой фирме из Вашингтона, который занимал высокие должности в сфере национальной безопасности в нескольких администрациях США.

Однако, как добавляют в WSJ, в результате союзы США распадаются.

Ранее The Telegraph писал, что Трамп торопит сделку по Украине, но мир не наступит быстро. Президент США попытался продавить соглашение "силой личности" и жестким дедлайном, продвигая набор тезисов на одной странице, которые должны были привести к миру, однако по сравнению с Газой, на этот раз инициатива уперлась в лидера, который не готов к миру.

В то же время Bloomberg сообщал, что Трамп отказался от передачи ракет Tomahawk Украине после разговора с Путиным, который состоялся накануне визита Зеленского в Вашингтон - 16 октября.

В частности во время разговора с Трампом российский диктатор предупредил его, что передача ракет Tomahawk Украине "приведет к эскалации войны и ухудшению отношений между США и Россией".

