Россияне расширяют номенклатуру боевых частей, которые применяются в "Шахедах".

Доля китайской электроники в российских "Шахедах" может достигать 65%. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины сообщает "Радио Свобода".

"В БПЛА "Герань-2" (одно из названий "Шахеда" в РФ), обнаруженных в мае этого года, доля электронных комплектующих производства Китая выросла до 60-65%", - пишет международное агентство.

Таким образом, китайская электроника вытеснила в новых "Шахедах" американские компоненты, которые сейчас находятся лишь на втором месте. Третье занимает швейцарская электроника.

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Другая важная тенденция - расширение номенклатуры боевых частей, которые россияне используют на БПЛА. По крайней мере некоторые "Шахеды" получили систему сброса кассетных элементов замедленного действия. Вес самой боевой части уже достигает 90 кг.

Наконец, россияне активно заменяют навигационные антенны более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. Увеличивается и количество антенных элементов - сегодня россияне стараются устанавливать 12 и 16 элементов вместо четырех и восьми.

Российские "Шахеды" - последние новости

По словам ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Валерия Романенко, Shahed-136 новой серии MS по своим характеристикам приближается к крылатой ракете.

Эти аппараты могут похвастаться собственными мини-компьютерами и объективами, которые сканируют пространство и сравнивают полученные данные с цифровой картинкой, которая уже есть в компьютере.

Украина активно ищет новые эффективные методы противодействия "Шахедам". По словам военнослужащего Игоря Луценко, на сегодня решение практически найдено.

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