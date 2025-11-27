Это явление является очень распространенным и со временем может постепенно усложняться.

Если каждое утро вы чувствуете себя не совсем хорошо, в пальцах появляется покалывание, а плечи как всегда скованы, то проблема может заключаться в том, как именно вы спите. Об этом пишет Huffpost.

По словам экспертов, многие люди даже не осознают, что это происходит, ведь засыпают с расслабленными руками, но к трем часам ночи они сжимаются в кулаки.

Сон с согнутыми руками, прижатыми к груди, в соцсетях получил название "поза тираннозавра". Хотя врачи ее так не называют, они предупредили, что если делать это каждую ночь, то временное покалывание может превратиться в длительное повреждение нервов.

Видео дня

"Когда вы спите с согнутыми руками, прижатыми к телу, вы можете давить на нервы в локтях или запястьях. Это может замедлить кровоток и вызвать онемение или покалывание в руках. Если вы делаете это часто, это также может напрягать плечи и делать их скованными или болезненными", - рассказал HuffPost доктор Радж Дасгупта, специалист по медицине сна и главный медицинский советник Sleepopolis.

В то же время сертифицированный ортопед Мэтью Беннет говорит, что у некоторых людей также развивается подобное раздражение нервов в запястьях, похожее на то, что происходит при синдроме запястного канала. Если держать локти согнутыми всю ночь, это создает давление в местах, где нервы проходят через узкие промежутки.

Как оказалось, это явление очень распространено и со временем может постепенно осложняться.

В частности физиотерапевт Киран Шеридан рассказал, что регулярно сталкивается с подобными жалобами во время работы. Пациенты часто описывают ощущение "онемения руки" или необходимость разминать руки по утрам.

"Это ваше тело сигнализирует вам, что ваша нервная система не в порядке", - добавил он.

Дасгупта также подчеркнул:

"Если ваши руки или кисти немеют каждую ночь, остаются немыми в течение некоторого времени после пробуждения или начинают ослабевать в течение дня, время обратиться к врачу".

Специалисты советуют обратить внимание на такие признаки, как резкая боль в руке, проблемы с удержанием предметов или даже частые случаи выпадения телефона из рук. Врачи призывают не путать эти симптомы с неприятными ощущениями или неуклюжестью, ведь таким образом ваше тело сигнализирует о том, что есть определенные проблемы.

Беннет отметил, что каждый, кто замечает, что эти симптомы становятся все более частыми, должен пройти обследование.

"Большинство случаев поддаются лечению и хорошо реагируют на раннее консервативное лечение", - добавил он.

Другие советы по здоровью

Ранее стало известно, почему нельзя пить слишком много зеленого чая. По словам экспертов, этот напиток содержит кофеин, из-за чего его чрезмерное употребление может иметь побочные эффекты.

Также диетологи рассказали, какие полезные свойства имеет хурма и как ее есть. Специалисты говорят, что хурма является достаточно универсальным продуктом, поскольку имеет сладкий, медовый вкус, поэтому ее можно есть сырой, как яблоки или груши.

Вас также могут заинтересовать новости: