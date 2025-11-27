Певец раскрыл свою цель на конкурсе.

Певец KHAYAT (настоящее имя - Андрей Хайат) прокомментировал свое четвертое участие в Национальном отборе на "Евровидение". В частности, он отметил, почему решил снова податься на конкурс.

По словам артиста, он действительно счастлив снова стать частью сообщества еврофанов, "ведь попадая в него один раз, ты уже никогда не сможешь быть в стороне". В своем блоге в Instagram KHAYAT отметил, что в этом году отправлял на рассмотрение музыкального продюсера Джамалы две песни.

"Я подавал две абсолютно полярные заявки и действительно очень рад, что выбрали именно ту песню, которую выбрали, потому что она актуальна не только для меня, как для сонграйтера - она максимально синхронизируется с нашим настоящим", - поделился он.

Также исполнитель тонко подколол свою конкурентку Jerry Heil, которая так же в четвертый раз попала на Нацотбор. В частности, он вспомнил миссию певицы на конкурсе, по развитию украинской культуры, и озвучил собственную цель:

"Я не буду говорить, что я самый достойный представитель Украины в этом году и я хочу популяризировать украинскую культуру, потому что это и так априори понятно, что каждый финалист Нацотбора в перспективе станет представителем украинской культуры, поэтому моя мотивация в первую очередь касается песни, потому что это конкурс песни. Я борюсь не за право поехать на "Евровидение" или выступить в финале Нацотбора, а за право взять слово и я имею песню, которая может стать этим словом".

Напомним, что недавно был обнародован лонглист с 15 участниками Нацотбора-2026, которых в этом году отбирала Джамала.

