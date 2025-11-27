На скамье подсудимых — граждане России, Армении и Украины.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. Как пишет "Медиазона", восемь обвиняемых получили пожизненное лишение свободы. Всего в деле проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины.

Под стражей оказались Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Суд признал их виновными по статьям о теракте и незаконной перевозке взрывчатки. Кроме того, Соломко и Терчаняну дополнительно инкриминировали контрабанду взрывчатых веществ.

Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме. Прокуратура изначально требовала для всех восьми задержанных пожизненные сроки. Следствие утверждало, что шесть предпринимателей, фермер и дальнобойщик якобы действовали в сговоре с украинскими спецслужбами. По версии российского обвинения, именно они обеспечили перевозку взрывчатки, из-за которой 8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик. В результате конструкция была серьезно повреждена, а пять человек погибли. Все подсудимые категорически отвергают свою причастность и заявляют, что не знали о содержимом груза.

"Фермер из Херсона Роман Соломко должен будет провести первые 7 лет заключения в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Кроме того, он приговорен к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Владимиру Злобу, Артуру Терчаняну и Артему Азатьяну также назначили штраф в 700 тысяч рублей. Первые 6 лет они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима", - говорится в публикации.

Главе логистической компании из Петербурга Антипову и предпринимателю Азатьяну, кроме пожизненного срока назначили штрафы в 600 тысяч рублейсобого режима, предпринимателям Былину и Тяжелых - в 550 и 500 тысяч рублей соответственно.

Правозащитный центр "Мемориал" ранее признал всех обвиняемых политзаключенными. В организации указали, что следствие так и не представило убедительных доказательств того, что подсудимые знали о взрывчатке или имели намерение организовать теракт. "Мы считаем дело о подрыве Крымского моста явно политическим. Оно построено на догадках следствия. Поскольку реальные организаторы и исполнители недоступны для российских властей, было решено провести показательный процесс над людьми, до которых можно дотянуться", — подчеркнули в "Мемориале".

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, в октябре 2022 года ряд СМИ сообщил, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. Оккупационные "власти" полуострова заявили, что на мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Через год после инцидента глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что для подрыва использовали эквивалент 21 тонны тротила, спрятанный в металлических цилиндрах внутри больших рулонов пленки. По его словам, груз выглядел "полностью гражданским", а операцию разрабатывали три сотрудника СБУ — включая самого Малюка. Остальных участников, утверждал он, использовали "втемную".

