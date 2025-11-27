Секретные переговоры США и России дают Украине шанс на мир, но Россия все еще контролирует условия и темпы процесса.

Украина оказалась в опасной точке неопределенности - между возможностью мира и риском стратегического поражения. Только за неделю дипломатический ландшафт изменился несколько раз: от утечки о секретном российско-американском "мирном плане", который в Киеве восприняли как ультиматум, до срочного саммита в Женеве, где документ начали переписывать с нуля, пишет The Economist.

Переговоры, которые никто не ожидал, стали самыми серьезными с начала войны.

26 ноября американские и российские делегации завершили очередной раунд консультаций в Абу-Даби. По словам источников, проект соглашения до сих пор "в процессе", но его новая версия уже отличается от первоначального плана из 28 пунктов, который многие украинские чиновники назвали "неприемлемым".

Видео дня

В новом варианте - 19 пунктов. Он ослабляет ограничения на украинскую армию (вместо 600 тыс. - до 800 тыс.), отменяет амнистию за военные преступления, а также убирает упоминания об использовании США замороженных российских активов. Но ключевые вопросы оставлены для личного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским - территории, гарантии безопасности, будущее НАТО. Встреча в Белом доме, которая должна была состояться 27 ноября, была перенесена.

Несмотря на облегчение в Киеве после Женевы, процесс все еще играет на руку России: формат предусматривает согласование украинских уступок с российскими требованиями, а последнее слово фактически остается за Кремлем.

"Мы приближаемся к моменту, когда придется сказать либо "да", либо "нет"", - говорят участники процесса.

Информированные источники утверждают: реальных уступок Россия может сделать только в конце, а это - вопрос месяцев. И все зависит от того, "какой будет ситуация на фронте".

Один бывший украинский дипломат считает, что лучший шанс Украины - это просто продолжать борьбу, не теряя своих союзников.

Украина - на грани истощения

Аналитики считают, что Россия пока не способна на стратегический прорыв. Но для Украины ситуация может ухудшиться быстрее:

заканчиваются мобилизационные ресурсы;

массовое производство российских дронов поражает логистику;

новое российское оружие - ударные реактивные БПЛА и планировочные бомбы - способны сделать крупные города на востоке просто "непригодными для жизни".

"Россия плохо воюет за территорию, но прекрасно - ради разрушения. Учитывая эту перспективу, многие в Украине скептически относятся к тому, что Путин когда-нибудь согласится на сделку, которая позволит Украине выжить. Чтобы заставить его это сделать, понадобится реальное давление со стороны Америки, которого так и не было", - пишет издание.

Вернет ли Запад Украине "кислород"?

Критически важным становится финансирование из Европы. Уже в середине декабря саммит ЕС будет решать судьбу замороженных российских активов - в Киеве называют это моментом истины.

"Путь стал очень узким. Избежать конфликта с Трампом. Обеспечить поставки оружия, оплаченного Европой. А потом ждать, надеясь, что Кремль дойдет до точки, когда сочтет войну неприемлемой", - говорит информированный источник.

Мирный план Трампа - последние новости

По данным Reuters, поддержанный Соединенными Штатами "мирный план" из 28 пунктов основан на документе российского авторства, и передан администрации Дональда Трампа в октябре.

По данным источников, в середине октября россияне передали американским чиновникам "документ", в котором отражались условия Москвы для завершения войны. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Вас также могут заинтересовать новости: