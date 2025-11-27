Украина оказалась в опасной точке неопределенности - между возможностью мира и риском стратегического поражения. Только за неделю дипломатический ландшафт изменился несколько раз: от утечки о секретном российско-американском "мирном плане", который в Киеве восприняли как ультиматум, до срочного саммита в Женеве, где документ начали переписывать с нуля, пишет The Economist.
Переговоры, которые никто не ожидал, стали самыми серьезными с начала войны.
26 ноября американские и российские делегации завершили очередной раунд консультаций в Абу-Даби. По словам источников, проект соглашения до сих пор "в процессе", но его новая версия уже отличается от первоначального плана из 28 пунктов, который многие украинские чиновники назвали "неприемлемым".
В новом варианте - 19 пунктов. Он ослабляет ограничения на украинскую армию (вместо 600 тыс. - до 800 тыс.), отменяет амнистию за военные преступления, а также убирает упоминания об использовании США замороженных российских активов. Но ключевые вопросы оставлены для личного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским - территории, гарантии безопасности, будущее НАТО. Встреча в Белом доме, которая должна была состояться 27 ноября, была перенесена.
Несмотря на облегчение в Киеве после Женевы, процесс все еще играет на руку России: формат предусматривает согласование украинских уступок с российскими требованиями, а последнее слово фактически остается за Кремлем.
"Мы приближаемся к моменту, когда придется сказать либо "да", либо "нет"", - говорят участники процесса.
Информированные источники утверждают: реальных уступок Россия может сделать только в конце, а это - вопрос месяцев. И все зависит от того, "какой будет ситуация на фронте".
Один бывший украинский дипломат считает, что лучший шанс Украины - это просто продолжать борьбу, не теряя своих союзников.
Украина - на грани истощения
Аналитики считают, что Россия пока не способна на стратегический прорыв. Но для Украины ситуация может ухудшиться быстрее:
- заканчиваются мобилизационные ресурсы;
- массовое производство российских дронов поражает логистику;
- новое российское оружие - ударные реактивные БПЛА и планировочные бомбы - способны сделать крупные города на востоке просто "непригодными для жизни".
"Россия плохо воюет за территорию, но прекрасно - ради разрушения. Учитывая эту перспективу, многие в Украине скептически относятся к тому, что Путин когда-нибудь согласится на сделку, которая позволит Украине выжить. Чтобы заставить его это сделать, понадобится реальное давление со стороны Америки, которого так и не было", - пишет издание.
Вернет ли Запад Украине "кислород"?
Критически важным становится финансирование из Европы. Уже в середине декабря саммит ЕС будет решать судьбу замороженных российских активов - в Киеве называют это моментом истины.
"Путь стал очень узким. Избежать конфликта с Трампом. Обеспечить поставки оружия, оплаченного Европой. А потом ждать, надеясь, что Кремль дойдет до точки, когда сочтет войну неприемлемой", - говорит информированный источник.
Мирный план Трампа - последние новости
По данным Reuters, поддержанный Соединенными Штатами "мирный план" из 28 пунктов основан на документе российского авторства, и передан администрации Дональда Трампа в октябре.
По данным источников, в середине октября россияне передали американским чиновникам "документ", в котором отражались условия Москвы для завершения войны. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.