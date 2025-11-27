Средняя цена популярных игр на площадке Valve за последние два года упала до $10-20.

ПК-игры исторически имеют репутацию недорогих по сравнению с консольными, но последние данные показывают, что этот разрыв даже больше, чем многие ожидали. Аналитики GameDiscoverCo провели исследование, где сравнили изменение цен на видеоигры за последние два года.

Согласно анализу, самые успешные проекты в Steam редко стоят дороже 25 долларов. "Медианная" цена новинок за последние два года и вовсе упала до $10–20, что в разы ниже типичного консольного ценника в $70.

Тенденцию подтверждают и отдельные хиты: Hollow Knight: Silksong стоит $19, мегахит Peak – $7,99, сенсация среди экстракшен-шутеров Arc Raiders – $39, а нарративный бестселлер Dispatch – $29. Геймеры охотно их пробуют, поскольку низкая цена оправдывает даже недолгое удовольствие.

Это не случайность, а новая реальность: геймеры, потратившие значительные средства на покупку мощного компьютера, не хотят покупать дорогие игры – и издателям приходится снижать цены. Бесплатные хиты, бестселлеры по цене чашки кофе и непрекращающиеся распродажи формируют новый стандарт – ценник выше $25 уже считается серьезным риском даже для раскрученных проектов.

В итоге, GameDiscoverCo пришли к выводу: пока консольный рынок экспериментирует с планкой в $80–100, ПК-геймеры получают максимум выгоды за потраченные деньги.

Напомним, в Steam сейчас проходит первая в истории распродажа к "Черной пятнице" с приятными скидками. Подешевели многие новинки 2025 года, включая Silent Hill f, DOOM: The Dark Ages и MGS Delta: Snake Eater.

