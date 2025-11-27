Пока фронт держат одни бригады, пополнения идут другим бригадам, которые на "приоритетном" положении, говорит эксперт.

В Украине длительное время существовали так называемые "бригады приоритетной комплектации личным составом". Об этом в эфире Radio NV рассказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, комментируя решение президента Владимира Зеленского о пересмотре процессов пополнения бригад.

"Они действительно имели приоритет. То есть, если человек пришел, попал там в ТЦК, там повестку получил, пришел по мобилизации, то они попадали в одну из этих бригад. Сейчас многие в прессе упрекают, что якобы эти отдельные штурмовые полки Сырского, они также были этой приоритетной комплектации", - сказал Нарожный.

Он добавил, что в Вооруженных силах Украины сейчас есть около 120-130 бригад, часть из которых вновь созданы или находятся в процессе формирования. В то же время среди этих бригад есть более опытные.

"Это бригады, в которых уже сложилась своя культура, там есть свои учебные центры. Это Третья Штурмовая, 72, 80, морская пехота... И речь идет о том, что старые бригады, они постоянно воюют, они на себе несут такую большую нагрузку, они несут потери. Но кадры попадали в эти бригады приоритетной комплектации. Ну и это надо каким-то образом менять", - пояснил Нарожный.

Комплектация бригад: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине в ближайшее время планируют пересмотреть процесс пополнения бригад личным составом. Он отметил, что эти вопросы поручил проработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе.

Ранее военные аналитики критиковали подход украинского командования, которое пытается создавать новые бригады вместо пополнения личным составом уже имеющихся подразделений. Впрочем, как ранее отмечал представитель Генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий, такой подход необходим, поскольку РФ пытается увеличить протяженность фронта и Украина должна реагировать соответствующим образом.

