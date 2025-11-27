В конце года бизнес и население традиционно увеличивают выплаты, повышая спрос на валюту.

Валютный рынок Украины продолжает работать в состоянии постоянного противодействия внешним и внутренним вызовам. На следующей неделе скорее всего доллар будет торговаться ниже 43 гривень, а евро не превысит 50 гривень.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, с одной стороны, риски для валютного рынка остаются постоянными: это проблемы в энергетике, снижение темпов экономики и дальнейший рост цен. Дополнительный сезонный фактор - повышенный спрос на наличную валюту: в конце года бизнес и население традиционно увеличивают гривневые выплаты - бонусы, дивиденды, премии.

"Не стоит забывать и о политической турбулентности, связанной с недавними коррупционными скандалами, что создает социальное напряжение. А еще неопределенность вокруг международной финансовой помощи на 2026 год изрядно напрягает не только чиновников, но и простых граждан, которые заботятся о том, как уберечь средства от обесценивания. По состоянию на конец ноября четких решений нет, что само по себе является фактором риска", - сказал Лесовой.

В то же время он отметил, что Национальный банк оперативно уравновешивает спрос и предложение, фактически задавая вектор всему валютному рынку. Поэтому не стоит ожидать, что курсы в обменниках способны слишком оторваться от безналичных.

"Блиц-прогноз на первую неделю декабря: колебания курсов будут оставаться в пределах нынешних диапазонов. Доллар будет торговаться ниже 43 грн, а евро не превысит 50 грн. Несмотря на информационные "сквозняки", ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля - по крайней мере текущие обстоятельства не являются непреодолимыми", - отметил банкир.

Основные показатели валютного рынка с 1 по 7 декабря, по его прогнозу, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42,2-42,7 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

Недельные же курсовые отклонения, по оценке эксперта, ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара 27 ноября составлял 42,45 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 42,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 49,35 грн/евро, а курс продажи - 49,15 грн/евро.

В свою очередь курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составляет 42,45 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 49,40 гривни за евро.

