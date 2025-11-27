Курс гривни к евро установлен на уровне 48,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,19 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,87 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,19/42,22 грн/долл., а евро - 48,89/48,90 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 27 ноября подешевел на 5 копеек и составлял 42,45 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составлял 49,40 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту можно было по курсу 41,85 гривни, а евро - по курсу 48,40 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 8 копеек и составляет 42,55 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,08 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составлял 49,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,80 гривни за евро.

