Зеленский обратился к Трампу по случаю Дня благодарения

Президент Украины ожидает позитивного развития дипломатии на пути к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что достойный мир и гарантированная безопасность станут общим достоянием Украины и США в дипломатических усилиях остановить войну, которую против Украины ведет Россия.

Как сообщил глава государства в сети X, он пожелал счастливого и благословенного Дня благодарения Президенту США Дональду Трампу, первой леди Мелании Трамп и всему американскому народу.

В частности, Зеленский выразил искреннюю благодарность США за всю поддержку, которая "спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость".

"Мы очень рады, что наши отношения конструктивные, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа", - подчеркнул Зеленский.

В связи с этим, глава государства выразил искреннюю надежду, что "достойный мир и гарантированная безопасность станут нашим общим достижением".

Мирные переговоры - это нужно знать

Как сообщал УНИАН, 20 ноября США передали Украине проект "мирного плана" из 28 пунктов и ожидали от Украины согласования с положениями этих предложений до Дня благодарения, 27 ноября. Этот проект содержал положения, которые противоречат интересам Украины и вознаграждают Россию за развязанную войну.

В то же время, Украина активизировала дипломатические усилия во взаимодействии США, чтобы интересы Украины в американском проекте были учтены. С этой целью 23 ноября в Женеве (Швейцария) состоялись встречи украинской делегации с представителями администрации Трампа, а также европейцами.

Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, в Женеве началось согласование совместного документа. По его словам, обновленная редакция "мирного плана" учитывает замечания Украины.

По словам советника руководителя Офиса президента Александра Бевза, хотя в первоначальный план были внесены существенные изменения, самые сложные вопросы вынесены "за скобки" и должны решаться во время встречи президентов Украины и США.

Бевз добавил, что о дедлайне ко дню благодарения речь уже не идет, потому что все имеют понимание, что надо согласовать консенсусный документ.

По данным канала CNN, Украина считает неприемлемыми три главных требования США. В частности, Украина не соглашается на полный выход из Донецкой области, на ограничение численности ВСУ до 600 тыс военных и не желает отказываться от движения на членство в НАТО.

При этом, не совсем четким является вопрос гарантий безопасности, которые США могут предоставить Украине, чтобы агрессия России не повторилась. По словам государственного секретаря Марко Рубио, США хотят, чтобы Украина сначала согласилась на заключение соглашения, и только потом на повестке дня будет вопрос гарантий.

