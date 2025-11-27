Из-за роста тарифов на грузовые перевозки и отсутствия коммуникации с Укрзализныцей как основным перевозчиком, существует риск остановки ключевых отраслей экономики. Об этом заявила исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.

Оринчак отметила, что обеспокоенность ростом грузовых тарифов выражают не только промышленники, но и аграрный сектор. "Если подключились аграрии, это означает, что ситуация просто на грани. Сначала начнут останавливаться заводы и перерабатывающие фабрики. А дальше те, кто выращивают даже голубику, пшеницу и зерновые культуры", - предупредила она.

Она подчеркнула, что остановка производств может привести к падению экономики, остановке контрактов и сокращению рабочих мест. По ее словам, в случае дальнейшего бездействия существует риск, что украинские предприятия окажутся в ситуации, когда их могут скупать международные корпорации по минимальной стоимости.

Комментируя позицию государства и регулятора, Оринчак заявила, что диалога с Укрзализныцей у бизнеса нет - ведь сейчас, когда промышленники и аграрии сигнализируют о кризисе, Укрзализныця публично сосредоточена на собственных проектах и публичных мероприятиях.

Ранее представители промышленных отраслей заявляли, что резкое повышение тарифов на грузовые перевозки может углубить кризис в добывающем и перерабатывающем секторах и повлиять на экспортные возможности страны.

Ранее гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко также раскритиковал намерение Укрзализныци повысить на 40% тариф на грузовые перевозки. По его словам, логистика сейчас занимает до 15% в себестоимости агропродукции, поэтому такой рост мгновенно ударит по способности фермеров работать.