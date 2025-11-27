Он пригрозил, что оккупанты вытеснят ВСУ с их позиций "вооруженным путем".

Россия будет продолжать войну против Украины, пока украинские войска не оставят свои позиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами.

"Войска Украины уйдут с занятых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем", - завил президент страны-оккупанта, не уточнив однако, о каких именно территориях идет речь.

При этом российский диктатор отметил, что договариваться о мире с Украиной якобы "невозможно юридически".

"Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы", - сказал он.

