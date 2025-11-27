В первый месяц зимы в нашей стране будут частые туманы, порывистый ветер и много пасмурных дней.

В декабре в Украине будет преобладать аномально теплая погода, а на снег стоит рассчитывать только в третьей декаде месяца.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич, который отметил, что в этом году синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе предвещают теплый сценарий для всего декабря на большей части Европы, в том числе и в Украине.

Так, в декабре будет преобладать устойчивый перенос воздушных масс с запада, то есть развит зональный тип атмосферной циркуляции. Он станет возможным благодаря активизации атлантических циклонов в северо-западной части Европы и преобладанию области повышенного давления над акваторией Средиземного моря и странами юга Европы.

Для территории Украины это означает, что ожидается более высокий фон температуры воздуха (относительно климатической нормы), частые туманы, порывистый ветер и увеличенное количество пасмурных дней. Суммарное количество осадков за месяц по всей Восточной Европе предполагается ниже нормы в среднем на 10 - 30% в связи с более высоким атмосферным давлением.

В то же время в странах северо-западной Европы будет наблюдаться избыточное увлажнение - за счет ожидаемой усиленной циклонической деятельности. Погодные условия здесь будут гораздо более неустойчивыми, с явно выраженными колебаниями температуры, скорости ветра и атмосферного давления.

Какими будут разные декады декабря

Первая декада декабря в Украине пройдет в условиях мягкой и очень спокойной погоды, с небольшим количеством осадков и слабым ветром. Температура будет стабильно выше нормы и практически во всех регионах превысит отметку в 0°С. Поэтому в ближайшей перспективе украинцам не стоит ожидать наступления метеорологической зимы, то есть периода с устойчивыми морозами. В ночное время в первой декаде декабря будут наблюдаться небольшие морозы, впрочем среднесуточная температура будет "плюсовой".

Во второй декаде месяца прогнозируется развитие мощного и большого антициклона над восточной Европой и Уралом. Поэтому в Украине будут преобладать юго-восточные ветры. При таких условиях не стоит ожидать существенных осадков, а температура снова будет превышать норму. Соответственно, установление стабильного снежного покрова также не предвидится.

В третьей декаде декабря температура постепенно начнет приближаться к средней норме и во многих областях уже будут отмечаться небольшие морозы и осадки - преимущественно в виде мокрого снега, иногда с дождем. Впрочем, в южной половине страны, а также на Закарпатье, как и раньше, будет фиксироваться высокая температура и продолжение метеорологической осени.

Так, в целом за месяц в Украине будет преобладать аномально теплая и достаточно устойчивая погода, а среднемесячные показатели температуры превысят норму на 1 - 3 градуса. Количество циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов над территорией нашей страны будет относительно небольшое, поэтому в большинстве областей прогнозируется недостаток осадков, а большая часть их выпадет в виде дождя и мороси.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре отмечали, средняя месячная температура в декабре предполагается от 3-х градусов мороза до 5-ти градусов тепла, что на два градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 34-78 миллиметров, а в горных районах местами - 88-105 мм, что в пределах (80-100%) нормы.

В то же время, согласно анализу за прошлые годы, в декабре средняя месячная температура воздуха составляет 1-5 градусов мороза, в южных областях и на Закарпатье местами - 0-2 градуса тепла, а в Крыму - до 6 градусов тепла.

