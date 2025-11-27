В целом импорт вырос более чем в пять раз.

За первые 10 месяцев текущего года Украина импортировала 123,14 тысячи тонн картофеля, что в 5,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Стоимость картофеля в этом году была меньше, поэтому в денежном эквиваленте импорт вырос в 4,8 раза - до 66,09 млн долларов по сравнению с 13,69 млн долларов в прошлом году. Основными поставщиками овоща стали соседняя Польша (36,9% от стоимости поставок), Египет (13,7%) и Нидерланды (11,6%).

Экспорт картофеля за этот период, соответственно, несколько сократился до 2,14 тысячи тонн (-13,4%), но при этом вырос в денежном выражении до 521 тысяча долларов (+2,4%). Активнее всех украинский картофель покупали поставщики из Молдовы (58,5%), Азербайджана (38,6%) и - с большим отрывом - Сингапура (0,6%).

За предыдущий месяц Украина сократила импорт по сравнению с прошлогодним октябрем с 4,09 тысячи тонн до 359 тонн, или в 11,4 раза. Экспорт, соответственно, наоборот вырос - с 58 тонн до 269 тонн, или в 4,6 раза.

Цены на картофель в Украине - главные новости

В прошлом году в Украине был дефицит картофеля из-за засухи, повлекшей плохой урожай, и соответственно рост стоимости овоща. В результате год назад цены на картофель стабилизировались на отметке в 23-25 гривен за кило.

Зато в этом году картофель отпускали по умеренным ценам - а в середине ноября овощ еще больше подешевел из-за избытка продукции у фермеров. Оптовые цены на картофель высокого качества опустились до 7-13 грн/кг.

