Шутка касалась его сына.

Британский актер Дэниел Рэдклифф признался, что за 25 лет услышал почти все возможные шутки о "Гарри Поттере", поэтому заставить его искренне рассмеяться довольно непросто.

"Очень редко случается шутка о Гарри Поттере, которая действительно меня смешит. Не потому, что они плохие, просто я слышал их все. Поэтому она должна быть действительно хорошей, чтобы вызвать смех", - признался он в шоу "Late Night with Seth Meyers".

Рэдклифф рассказал, что во время предыдущего визита на шоу ведущий планировал задать ему вопрос о сыне, рожденном в 2023 году. Актер отметил, что принципиально не называет имя ребенка на телевидении. В этот момент Мейерс вспомнил, как обсуждал это с продюсерами за кулисами:

"Я спросил: "Сколько лет ребенку Дэниела?" - мне ответили, что два, и что он никогда публично не называет его имя. И тогда продюсер Кевин Миллер пошутил: "Так это Волдеморт?".

Рэдклифф признал, что этот каламбур стал редким случаем, когда он искренне рассмеялся над остротой, связанной с Гарри Поттером. "Это действительно хорошая шутка. Очень хорошая", - добавил он.

Напомним, хотя Рэдклифф не планирует участвовать в будущей сериальной адаптации Harry Potter от HBO, он поддержал актера, который теперь станет новым Гарри, отправив ему письмо.

