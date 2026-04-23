Обогнала США, Германию и Китай: названа самая богатая страна мира

Норвегия возглавляет рейтинг благодаря самому высокому в мире валовому национальному доходу и "сбалансированной социальной модели".

Несмотря на экономические трудности последних лет, связанные, в частности, с войной в Украине, европейские государства вновь возглавили новый мировой рейтинг самых богатых стран. Об этом сообщает Euronews.

"Быть самой богатой страной в мире - это не просто много производить. Это измеряется тем, насколько это богатство реально сказывается на повседневной жизни рядового гражданина", - отмечается в анализе HelloSafe.

Самой богатой страной мира, по мнению специалистов, в 2026 году является Норвегия. Скандинавская страна возглавляет рейтинг благодаря самому высокому в мире валовому национальному доходу и "сбалансированной социальной модели".

Ирландия занимает второе место: реальные доходы ее населения, даже с учетом завышенного ВВП, остаются очень высокими. Третье место занимает Люксембург, который впервые с момента появления индекса богатства уступил первое место.

Как отмечают авторы, эти страны сочетают высокие экономические показатели с одними из лучших социальных показателей в мире.

Среди других лидеров - Исландия, которая занимает пятое место благодаря высоким показателям человеческого развития и низкому уровню относительной бедности.

Сингапур также демонстрирует очень высокие доходы, но его позиции ухудшаются из-за "неравенства" населения.

США занимают 17-е место. Относительно слабый результат является следствием "сочетания экономической мощи с высоким уровнем неравенства и относительной бедности".

Франция заняла 20-е место, уступив Чехии, которая выигрывает благодаря одному из самых равномерных распределений доходов в Европе и низкому уровню бедности.

В нижней части европейского рейтинга расположились такие страны, как Италия, Испания и Эстония. Более скромные оценки связаны с более низкими уровнями доходов, а в случае Испании - и с более высокой относительной бедностью.

Среди стран Африки на первом месте оказались Сейшельские острова: этому способствует самый высокий на континенте ВВП на душу населения, высокие показатели человеческого развития и относительно умеренное неравенство. Далее следуют Маврикий и Алжир.

В Латинской Америке лидирует Уругвай - страна с самым высоким ВНД в регионе, наименьшей бедностью и наиболее равномерным распределением доходов. За ним следуют Чили и Панама.

В Азии первое место занимает Сингапур, за которым следуют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Индекс богатства - справка УНИАН

Индекс процветания HelloSafe ранжирует более 50 стран по суммарному баллу по стобалльной шкале.

Он основан на данных МВФ, Всемирного банка, ПРООН, Евростата и ОЭСР, объединяя в одном показателе доходы, неравенство и более широкий спектр социальных индикаторов.

По словам авторов исследования, один лишь показатель ВВП на душу населения искажает сравнение, поскольку предполагает, что национальный продукт равномерно распределяется между всеми жителями.

Ранее издание Uniwide опубликовало список самых богатых стран мира. На первое место специалисты поставили Люксембург.

Они отмечают, что страна привлекательна для инвестиций. В нее приезжают квалифицированные специалисты со всего мира, а крупные компании активно открывают здесь свои штаб-квартиры. Более 90% валового внутреннего продукта формирует сектор услуг.

Напомним также, что в 2024 году специалисты Visual Capitalist создали инфографику с крупнейшими экономиками мира по валовому внутреннему продукту (ВВП), скорректированному по паритету покупательной способности (ППС). На первое место эксперты поставили Китай.

