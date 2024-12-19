Обнародован ТОП-20 крупнейших экономик мира по ВВП: на каком месте Россия

На Россию давят санкции, но среди ее партнеров - одни из крупнейших экономик мира.

Специалисты портала Visual Capitalist создали инфографику с крупнейшими экономиками мира по валовому внутреннему продукту(ВВП), скорректированному по паритету покупательной способности (ППС). Для этого использовали данные Международного валютного фонда за конец 2024-го.

Отметим, что пересчет по паритету покупательной способности позволяет сделать поправку к уровню текущих цен в экономике страны, а следовательно, и покупательную способность валюты. ВВП по ППС учитывает стоимость жизни и уровень инфляции в разных странах в то время, как номинальный ВВП - это просто сравнение в сопоставимой валюте.

С 2014-го Китай сохраняет первое место среди экономик мира по объему производства с поправкой на ППС. На втором месте сейчас находятся Соединенные Штаты, на третьем - Индия. Россия как можно видеть расположилась на четвертой позиции.

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В целом первая десятка выглядит так:

КНР - $33,1 трлн;

США - $29,2 трлн;

Индия - $16,0 трлн;

Россия - $6.9 трлн;

Япония - $6.6 трлн;

Германия - $6,0 трлн;

Бразилия - $4,7 трлн;

Индонезия - $4,7 трлн;

Франция - $4.4 трлн;

Великобритания - $4.3 трлн.

И хотя российская экономика сталкивается с санкционным давлением, Москве помогает то, что среди ее партнеров по БРИКС присутствуют одни из крупнейших экономик мира, в частности, Китай и Индия.

Российская экономика - последние новости

Напомним, ранее западные эксперты пришли к выводу, что Россия стоит на грани "экономического самоубийства" из-за агрессии против Украины.

Специалисты считают, что высокий реальный уровень инфляции и слишком высокая ключевая ставка подавляет деловую активность в РФ.

А недавно в издании The Economist заявили, что Украина может выиграть экономическую войну против РФ. По некоторым прогнозам рост украинского ВВП в 2025 году составит 4,3%, тогда как в России рост ВВП будет равен 0,5-1,5%.

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