Узнайте, какие три государства считаются богатейшими в мире на данный момент.

Экономические аналитики каждый год сравнивают уровень жизни по всему миру и оценивают, в какой стране самые высокие зарплаты и благополучная жизнь. Идея жить в государстве с развитой экономикой кажется привлекательной. Но не стоит забывать, что зачастую в таких странах высокие налоги и цены.

Мы составили список самых обеспеченных государств мира на 2025 год. А также назвали вероятные причины их экономического успеха. В них созданы хорошие условия для жизни, а население живет в достатке.

Какая самая богатая страна в мире - рейтинг в 2025 году

Список богатейших государств опубликовало издание Uniwide. Для составления топа эксперты опирались на такие критерии, как общий валовый внутренний продукт (ВВП), ВВП на душу населения и паритет покупательной способности, а также субъективный индекс счастья.

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1 место - Люксембург

Самая богатая страна в мире - это крошечная территория между Францией, Бельгией и Германией. Все население государства составляет около 700 000 человек, как в одном Львове.

Как сообщает сайт Easybiz, средняя зарплата в Люксембурге составляет 81 тысячу евро в год или около 6750 евро в месяц (до вычета налогов), а минимальная - примерно 2500 евро, что является самым высоким показателем в мире.

Такого уровня жизни Люксембург добился не благодаря природным ресурсам. В стране нет залежей газа и нефти, зато действуют низкие налоги для компаний и стабильное законодательство. Государство является очень привлекательным для инвестиций. Сюда приезжают талантливые специалисты со всей планеты, а крупные корпорации охотно открывают штаб-квартиры. Более 90% ВВП обеспечивает сфера услуг.

Все эти факторы сделали Люксембург "экономическим чудом". При этом богатство не остается только у элиты - правительство ввело прогрессивный налог, поэтому большого разрыва между богатыми и бедными нет.

2 место - Сингапур

Государство-город Сингапур в Азии - это самая богатая страна мира из всех, что не находятся в Европе. Его история является примером того, как нищая рыбацкая территория может стать одним из самых технологических мегаполисов планеты.

До 1950-ых годов Сингапур был обычным бедным южноазиатским государством. Но в 1959 году премьером стал Ли Куан Ю, который сделал свою родину страной с процветающей экономикой "первого мира". Он жестко боролся с коррупцией, привлек инвестиции в сферу образования и финансировал высокие технологии, а также ввел низкие налоги для бизнеса. За 50 лет Сингапур стал одной из самых богатых стран.

На пользу экономике шло и выгодное географическое расположение на пересечении торговых путей. Остров стал крупным портом, получая огромные доходы от обслуживания грузовых кораблей. Как итог - хотя у государства есть и проблемы, в технологическом развитии ему нет равных.

3 место - Ирландия

Вторая самая богатая страна в Европе находится по соседству с Великобританией. Причины экономического успеха Ирландии схожи с двумя другими финалистами. Это льготные корпоративные налоги, привлекательные условия для инвестирования, ставка на высокие технологии. Здесь открыли свои офисы такие технологические гиганты, как Meta, Pfizer, Intel, Apple, Microsoft. К тому же Ирландия англоязычная, чем привлекает англоговорящих специалистов из всего мира. Они выбирают для переезда именно Ирландию, а не Британию, поскольку последняя уже не входит в ЕС.

Конечно, у государства есть свои проблемы, такие как высокие цены и кризис жилья. Многие эксперты считают ирландский ВВП искусственно раздутым, но всё же страна занимает третье место в списке наиболее богатых.

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