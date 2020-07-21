Андрей Гмырин: «Детенизировать экономику с помощью санкций, все равно, что воспитывать детей розгами»

Андрей Гмырин на научном уровне изучает эффективность налоговой системы Украины

Доцент Университета государственной фискальной службы Украины, автор программы реформирования налоговой системы «От нестабильности в гармонии» Андрей Гмырин убежден, что для успешной детенизации экономики следует использовать не только «административно-налоговый кнут», но и всевозможные стимулы для бизнеса.

Свои предложения эксперт изложил в новом авторском блоге на #Лига_Бизнес.

Андрей Гмырин на научном уровне изучает эффективность налоговой системы Украины. За три года аналитической работы он пришел к неутешительному выводу: все отечественные правительства декларируют политику детенизации бизнеса, но воплощают ее в основном с помощью карательных инструментов.

В качестве примера эксперт вспоминает заявления бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, который еще зимой объявил 2020-й год Годом вывода отечественной экономики из тени. И отмечает, что основным инструментом детенизации бывший чиновник видел усиление силового контроля над различными сегментами бизнеса.

«Государственные органы выполняют роль инквизитора. Проверить, наложить штраф, открыть уголовное производство, закрыть предприятие - вот главная формула детенизации в понимании украинских чиновников», - констатирует А. Гмырин. Он говорит, что усиление карательных санкций без стимулирующих шагов только создает условия для увеличения взяток, которые предприниматели готовы платить за свою беспрепятственную деятельность. «Детенизировать экономику с помощью только санкций, все равно, что воспитывать детей розгами», - иронизирует эксперт-ученый.

По мнению А. Гмырина, если бизнес работает, удовлетворяет общественный спрос, создает рабочие места и готов платить налоги, государственные органы должны помочь ему легализоваться.

Аналитик убежден, что детенизации экономики следует начинать не с «закручивания гаек», а с создания прозрачных, понятных и честных правил игры. Государство и бизнес должны быть партнерами, а не оппонентами. А. Гмырин вспоминает, что осенью 2019 года он вместе с коллегами-экономистами подали на рассмотрение парламента программу комплексного реформирования налоговой системы «От нестабильности к гармонии». Один из ее пунктов касается вопроса легализации теневых доходов граждан. Начинать этот путь следует с внедрения «нулевой декларации», считает эксперт.

«Да, в мире есть положительный и отрицательный опыт легализации доходов. Скажем, в Италии в 2000-х годах необходимо было заплатить 2,5% от стоимости легализованного имущества, в страну за два месяца вернулось более 60 млрд евро. Другой успешный пример - Ирландия в 1988 году. В этой стране в течение 10 месяцев можно было оплатить задолженность по подоходному налогу без штрафных санкций. В итоге казна получила $ 1,5 млрд или 2,5% ВВП страны. А вот в Бельгии в 2004 году и в Грузии в 2005 году налоговая амнистия провалилась», - пишет Андрей Гмырин.

Ученый отмечает, что опыт Украины на этом пути будет успешным, если соблюсти следующие условия:

1. Государство должно владеть полной базой декларантов, для этого необходимо провести качественную перепись населения;

2. Следует создать современный и удобный электронный сервис для обслуживания налогоплательщиков;

3. Граждане должны быть уверены, что законодательство в отношении амнистии доходов не будет изменено или отменено в будущем

4. Условия стандартного налогообложения капиталов и доходов после амнистии следует определить и представить обществу до начала кампании по легализации;

5. При легализации капиталов неизвестного происхождения ставки налогообложения должны быть максимально низкими (2,5% - максимум 5%). Зато, по истечении срока подачи «нулевой декларации» эта ставка должна быть высокой;

6. Для инвесторов с амнистированным капиталом необходимо создать льготные налоговые условия;

7. Необходимо установить дополнительные преференции для зарубежного капитала при возвращении его в страну;

8. Легализации не могут подлежать капиталы, которые имеют коррупционное происхождение;

9. Законодательство должно гарантировать, что лица, которые воспользовались возможностью налоговой амнистии, не будут подвергаться преследованиям со стороны государства. Также должна быть гарантирована конфиденциальность информации о легализованых капиталах.

По словам Андрея Гмырина, у него и его коллег есть ряд других предложений по реформированию налоговой системы. Они касаются снижения налогового и административного давления на предпринимателей, оптимизации налоговых органов, создания и использования единой информационной системы, что, с одной стороны, минимизирует количество проверок контролирующих органов, а с другой - в автоматическом режиме позволит отслеживать потенциально рисковые сделки.

«Сейчас, когда Украине нужно восстанавливать инвестиционную привлекательность, нам не обойтись без кардинальных и системных изменений. И ни в коем случае эти изменения не должны ограничиваться карательными мерами. Реформы нужно осуществлять, даже если это не нравится отдельным чиновникам или бизнес-структурам, которым выгодно, чтобы работала исключительно «карательная машина» и можно было бы получать доход от схем «избегания санкций», - заключает Андрей Гмырин.

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