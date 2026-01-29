Мерц бросил вызов Трампу: что он сказал

При этом немецкий канцлер выступает за сохранение НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к парламенту страны, назвав консолидацию Европейского Союза против агрессивной политики Трампа в отношении Гренландии свидетельством "единства и решимости" блока. Об этом пишет Bloomberg.

Он также раскритиковал лидера США за преуменьшение роли войск НАТО в Афганистане, заявив, что не позволит, чтобы миссия Германии там, во время которой погибло около 60 военнослужащих, "была унижена и пренебрежена".

Немецкий канцлер подчеркнул, что Европа не поддастся запугиванию президента США, одновременно подтвердив свою приверженность сохранению НАТО.

В то же время он представил Германию и Европу как альтернативного партнера для стран, стремящихся диверсифицироваться, отдаляясь от США и Китая.

Выступление Мерца прозвучало после того, как его коалиция опубликовала программный документ, в котором говорилось о "смене парадигмы", происходящей в мире, где "крупные государства действуют, не обращая внимания на других", а "экономические потрясения становятся более вероятными".

Правительство Германии продвигает реформы, среди которых масштабные инвестиции в инфраструктуру и военные ресурсы, налоговые льготы для бизнеса и снижение расходов на энергоносители.

Претензии Трампа на Гренландию - главные новости

В среду, 28 января, представители США, Дании и Гренландии встретились для обсуждения нового рамочного соглашения по Гренландии. Речь идет об усилении американского присутствия на острове.

До этого Трамп угрожал введением пошлин против европейских стран, которые выступили против его планов в отношении Гренландии. Остров должен был принадлежать Штатам, считал Трамп.

