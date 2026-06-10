Цены на алюминий упали до минимума за месяц: сколько стоит

Отмечается, что глобальные расходы на инфраструктуру данных стали ключевой опорой оптимистичных прогнозов по металлам.

Цены на алюминий в среду, 10 июня, упали до самого низкого уровня за месяц. Этому способствовало обострение на Ближнем Востоке и ожидания повышения ставок в США, что ухудшило прогнозы спроса на промышленные металлы.

Издание Bloomberg пишет, что затянувшаяся война разжигает инфляцию и повышает вероятность повышения процентных ставок, что может замедлить мировой рост и спрос на металлы.

"Рынок металлов сосредоточен на сокращении глобальной ликвидности после публикации данных по занятости в США, что является негативным фактором для рисковых активов – от золота и серебра до промышленных материалов", – сообщил руководитель отдела исследований Chaos Ternary Futures Co Ли Сюэчжи.

Видео дня

Однако долгосрочные перспективы спроса остаются неизменными благодаря росту расходов на технологии. По последним данным, Китай готовится потратить около 295 млрд долларов в течение следующих пяти лет на строительство центров обработки данных. Глобальные расходы на инфраструктуру данных стали ключевой опорой оптимистичных прогнозов по меди и другим металлам в последние месяцы.

"Идея создания общенациональной вычислительной сети была заложена в пятилетнем плане Китая в начале 2026 года, и эти инвестиции соответствуют ожиданиям и не влияют на цены в краткосрочной перспективе", – сказал Ли.

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов упала на 1,4% до 3 498 долларов за тонну – самый низкий показатель с 11 мая. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 3,5 доллара. Медь подешевела на 0,3% до 13 571,50 доллара за тонну, а олово – на 1,9% до 51 500 долларов за тонну.

Цены на металлы - последние новости

Цены на медь неожиданно пошли вниз вместе с другими промышленными металлами на фоне новых ударов США в Персидском заливе и неопределенности относительно прекращения войны с Ираном.

При этом цены на железную руду упали до минимума за два месяца. Рост предложения и сезонное снижение спроса на сталь оказали давление на настроения на рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: