Цены на медь неожиданно развернулись: сколько стоит металл теперь

В последние недели цены на неблагородные металлы колебались в узком диапазоне.

Цены на медь неожиданно пошли вниз наряду с другими промышленными металлами. Этому способствовали новые удары США в Персидском заливе и неопределенность относительно прекращения войны с Ираном.

Издание Bloomberg пишет, что в последние недели цены на неблагородные металлы колебались в узком диапазоне, поскольку инвесторы следили за ходом переговоров о прекращении конфликта на Ближнем Востоке, который усилил инфляцию и ухудшил перспективы мирового экономического роста.

Трейдеры вновь прочесывают весь мир в поисках металла для отправки в США на фоне возобновившихся спекуляций об импортных пошлинах, угроза введения которых в прошлом привела к истощению запасов в других странах.

На Лондонской бирже металлов цена на медь по состоянию на 6:25 утра по киевскому времени упала на 0,1% до 13 515 долларов. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 13,51 доллара.

При этом цена на никель упала до 18 785 долларов за тонну, а на цинк – до 3 502 долларов за тонну.

Цены на металлы - послдение новости

19 мая цены на железную руду снижались четвертую сессию подряд, что стало самой длительной серией падений за почти три месяца. Это произошло на фоне опасений по поводу ухудшения перспектив спроса в Китае.

25 мая цены на золото выросли более чем на 1%. Этому способствовал оптимизм по поводу возможного прорыва в мирных переговорах между США и Ираном.

