Золото упало до двухмесячного минимума из-за конфликта между США и Ираном, – Reuters

Цены на золото упали до самого низкого уровня за два месяца из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции и отсутствия признаков скорого завершения поддерживаемой США войны с Ираном.

Как пишет Reuters, спотовое золото подешевело на 1,3% – до 4447,71 доллара за унцию (143 доллара за грамм) после того, как в ходе сессии опустилось до минимума с 27 марта. При этом фьючерсы на золото в США с поставкой в июне снизились на 1,2% – до 4448,40 доллара за унцию (143,1 доллара за грамм).

"Наибольшее влияние по-прежнему оказывает Ближний Восток. Определенный оптимизм еще оставался, но чем дольше длится конфликт, тем больше он угасает", – отметил вице-президент и старший стратег по драгоценным металлам компании Zaner Metals Питер Грант.

По его словам, затяжная война только усиливает инфляционные опасения.

Золото находится под давлением с начала американо-израильской войны против Ирана. Фактическое закрытие Ормузского пролива спровоцировало скачок цен на нефть марки Brent, что усилило инфляционные риски и ожидания повышения ставок.

Иранское государственное телевидение 27 мая сообщило, что Тегеран в рамках рамочного соглашения с США может в течение месяца восстановить судоходство через пролив до довоенного уровня. Соглашение также якобы предусматривает отвод американских сил от иранских границ. После этой информации золото частично сократило потери.

Впрочем, рынок по-прежнему ожидает, что инфляция, подпитываемая дорогостоящими энергоносителями, заставит Федеральную резервную систему США повысить базовую ставку еще на 25 базисных пунктов до конца года. Несмотря на статус защитного актива от инфляции, золото традиционно теряет привлекательность в периоды высоких ставок, поскольку не приносит процентного дохода.

Серебро на спотовом рынке подешевело на 3,2% – до 74,46 доллара за унцию (2,39 долл. за грамм). Платина потеряла 2,1% – до 1916,90 доллара за унцию (61,6 долл. за грамм), тогда как палладий прибавил 0,1% – до 1386,47 доллара за унцию (44,6 долл. за грамм).

