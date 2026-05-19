Цены на важное сырье обвалились до двухнедельного минимума: сколько стоит сейчас

Цены на железную руду снижаются четвертую сессию подряд, что стало самой длительной серией падений за почти три месяца. Это произошло на фоне опасений по поводу ухудшения перспектив спроса в Китае.

Издание Bloomberg пишет, что стоимость сырья для производства стали торговалась на уровне около 107 долларов за тонну и достигла самого низкого значения за более чем две недели. Падение цен последовало за информацией о замедлении роста китайской экономики в апреле и возобновлении снижения инвестиций на фоне глобального энергетического кризиса, который затрагивает предприятия и потребителей по всему миру.

Руководитель отдела исследований черных металлов в GF Futures Co Чжоу Минбо заявила, что недавний рост цен на сталь опередил спрос. По ее словам, экспорт китайской стали также начал сокращаться, поскольку высокие цены сдерживают потребление за рубежом.

По состоянию на 5:57 по киевскому времени цена на железную руду упала на 0,8% до 107,35 доллара за тонну.

Цены на металлы - послдение новости

11 мая цены на золото пошли вниз из-за опасений по поводу инфляции после того, как мирные переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик.

13 мая цена на медь превысила отметку в 14 000 долларов за тонну, приблизившись к рекорду, зафиксированному ранее в этом году. Уже на следующий день металл начал падать и продолжил свое падение 18 мая.

