От ценовых рекордов золота выигрывает как государство, так и копатели, добывающие металл кустарным способом, скупающие дорогие авто и дома.

Рекордные цены на золото, которые с начала текущего года выросли на 45%, подставляют плечо экономике юга Африки, богатого полезными ископаемыми.

Как пишет Bloomberg, за первые восемь месяцев 2025 года экспорт золота в слитках из Зимбабве удвоился, достигнув 2,75 миллиарда долларов, поскольку горняки увеличили добычу драгоценного металла. И уже сейчас прогнозируется, что по итогам 2025 года экономика южноафриканской страны вырастет на 6,6% благодаря успехам горнодобывающей отрасли.

Издание пишет, что от "бума" на золото выиграют и копатели, добывающие металл кустарным способом, которых насчитывается 700 тысяч. В Филабусе, на юго-востоке Зимбабве, улицы переполнены автомобилями BMW X5 и Land Rover Defender, а также современными домами, приобретенными за наличные.

Видео дня

За счет золотых рекордов растут и золотовалютные резервы государства, которые на конец прошлой недели уже составляли 900 миллионов долларов, тогда как еще 30 июня было 700 миллионов долларов.

Также растут в цене золотые монеты Зимбабве, которые превысили отметку в 4000 долларов на фоне глобального роста цен на металл. В частности, 22-каратные золотые монеты "Mosi-Oa-Tunya", которые были введены в обращение в 2022 году для противодействия быстрому обесцениванию местной валюты, которой уже не существует, во вторник, 30 сентября, продавались по 4018,19 долларов за унцию (129 долларов за грамм).

Ранее Bloomberg сообщал, что в прошлом году в Зимбабве добыча золота подскочила на 20%, до рекордных 36 тонн. А целевой показатель на 2025 год составлял 40 тонн.

До 2006 года Южная Африка была крупнейшим производителем золота в мире. Однако впоследствии первенство в мире получил Китай. Впрочем, ни одна страна пока не приблизилась к масштабам добычи, который был зафиксирован на пике производства Южной Африки в 1970-х годах - на уровне 995 тонн или 32 миллионов унций.

Мировое производство золота и рекордные цены

В мировом производстве золота лидирует Африка, страны которой в 2024 году суммарно добыли 1010 тонн драгоценного металла. Впрочем, на национальном уровне в добыче золота доминируют Китай (380 тонн в 2024-м), Россия (330 тонн) и Австралия (284 тонны). В целом мировое производство золота в 2024 году выросло более чем на 20%.

В 2025 году золото стало одним из самых прибыльных основных сырьевых товаров.

30 сентября золото достигло нового исторического рекорда, поднявшись выше 3867 долларов за тройскую унцию (более 124,75 доллара за грамм). Росту драгоценного металла способствовали опасения относительно возможной остановки правительства США, а также общеэкономическая и геополитическая неопределенность в мире.

Однако уже по состоянию на 16:30 30 30 сентября котировки золота начали понемногу спускаться вниз, зафиксировавшись на уровне около 3825 долларов за унцию.

Согласно прогнозам Goldman Sachs Group Inc., стоимость золота может вырасти до 5000 долларов за унцию, или 160 долларов за грамм, если независимость Федеральной резервной системы США будет подорвана, а инвесторы переведут в металл часть активов из казначейских облигаций.

Вас также могут заинтересовать новости: